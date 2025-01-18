Врач назвала заболевание, которое часто возникает из-за некачественных зубных паст

Причины возникновения

Афтозный стоматит (афты) - это распространенное заболевание ротовой полости, которое проявляется болезненными язвами на слизистой оболочке рта. Они могут быть одиночными или множественными, обычно заживают в течение 7-14 дней, но могут часто повторяться.

Это очень неприятное заболевание, которое чаще возникает у женщин, чем мужчин. Он может быть обнаружен у 40% детей.

Афты обычно имеют вид маленьких (3-5 мм) язв округлой или овальной формы, с красным ободком и желтым центром. Они могут быть очень болезненными, особенно при еде или разговоре.

Точная причина афтозного стоматита до конца не выяснена.

Есть несколько факторов, которые могут способствовать его развитию:

стресс или эмоциональное перенапряжение

изменения в иммунной системе

вирусные инфекции

травмы ротовой полости (например, укусы щек или зубы, соприкасающиеся с деснами)

пищевые аллергии или определенные продукты, которые могут вызывать обострение

некоторые зубные пасты. Это может быть связано с лауретсульфатом натрия (пенный компонент зубной пасты)

менструация

Лечение

Гигиена ротовой полости

Рекомендуется использовать мягкую зубную щетку, а также жидкости для полоскания рта без спирта. Это позволит избежать раздражений слизистой оболочки.

Защитные лечебные пасты создают барьер над язвой, чтобы уменьшить воздействие раздражителей.

Избегание раздражающих продуктов

Пища, содержащая острые, кислые или твердые ингредиенты, может ухудшить состояние и вызвать боль. Пока язвы не заживут, лучше ограничить эти продукты в рационе

Для временного облегчения боли можно использовать гели с лидокаином или бензокаином. Они помогут уменьшить боль, позволяя ребенку комфортнее есть и пить.

Если у ребенка наблюдается частые обострения или язвы не заживают в течение нескольких недель, важно обратиться к педиатру или стоматологу. Это может быть признаком более серьезных проблем или потребности в дополнительной терапии.