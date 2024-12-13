Врач назвала 2 суперпродукта, чтобы защититься от простуды, гриппа и COVID

Как защититься от вирусов в зимний период

Говоря обо всем, что касается ферментированного чесночного меда, эксперты по здравоохранению проанализировали переход от безрецептурных лекарств к домашним средствам этой зимой и взвесили основные преимущества чеснока и меда для предотвращения симптомов простуды и гриппа.

Ферментированный чесночный мед - это натуральное оздоровительное средство, полученное путем настаивания зубчиков сырого чеснока в меде, что позволяет им со временем бродить.

Специалист по здравоохранению Риза Фоммачан объясняет, почему чеснок и мед являются основными продуктами для здоровья зимой.

"И чеснок, и мед имеют доказанную пользу круглый год, но особенно могут поддерживать наше здоровье зимой. Чеснок богат пребиотической инсулиновой клетчаткой, которая поддерживает здоровье кишечника и, как полагают, обладает антимикробными и противовирусными свойствами для борьбы с болезнями и облегчения симптомов простуды, с высоким содержанием антиоксидантов флавоноиды и полифенолы. Это помогает сбалансировать иммунную систему и предотвратить болезни", - сказала эксперт.

Одно исследование с участием 41 000 женщин в возрасте от 55 до 69 лет показало, что те, кто регулярно употреблял чеснок, фрукты и овощи, имели на 35% меньший риск рака толстой кишки.

На этом преимущества не заканчиваются, ведь это также полезно для вашего сердца.

Исследования также показывают, что чеснок может оказать положительное влияние на ваши артерии и артериальное давление. Исследователи считают, что эритроциты превращают серу в чесноке в сероводород.

Это расширяет наши кровеносные сосуды, что облегчает регуляцию артериального давления.