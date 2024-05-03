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Врач назвала синдром, который часто обнаруживают у молодых людей

Какую проблему часто выявляют у молодых людей (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто молодые люди жалуются на участки суставов. Это не обязательно может быть ревматизм. Врач назвала синдром, который часто беспокоит молодых людей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу ревматолога Исаковой Елизаветы.

Что известно

Врач рассказала, что одной из распространенных причин боли в передней части коленного сустава у молодежи является пателофеморальный болевой синдром.

Характерным признаком этого состояния является то, что дискомфорт может возникать во время длительной ходьбы, бега, приседаний, подъема и спуска по лестнице.

Иногда пациенты жалуются на боль при длительном сидении с изогнутыми ногами и это может сопровождаться хрустом.

Эксперт отметила, что в этом никто не виноват. Это анатомия и физиология у какого-то отдельного человека.

"Ее наколенник слишком подвижный и может сдвигаться в сторону, мышцы бедра недостаточно сильны, чтобы удерживать такой дисбаланс, а дальше еще присоединяются сухожилия, которым также тяжело и они воспаляются в ответ на нагрузку", - говорится в сообщении.

Также в организме есть илиотибиальный тракт - толстая полоса соединительной ткани, которая проходит по наружной части ноги от бедра до колена и помогает стабилизировать колено во время движения.

У бегунов да и не только у них часто возникает ситуация, когда этот тракт трется о наружную часть коленного сустава и в результате возникает боль.

К тому же бывает воспаление или раздражение сухожилия, которое может возникнуть из-за чрезмерной нагрузки или травмы.

Как решить проблему

По словам ревматолога, как боль очень сильная, то можно принять противовоспалительные, но это не решение проблемы.

Основное лечение - это подбор специальных упражнений для укрепления мышц коленного сустава и коррекция двигательных паттернов.

Специалист, занимающийся ведением таких пациентов - реабилитолог. Средство, которое поможет преодолеть проблему - собственное трудолюбие человека и готовность заниматься собой постоянно.

 

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