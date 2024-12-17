Врач назвала распространенную "зимнюю" инфекцию, которая вызывает сыпь и боль в горле

Что стоит знать об ангине

По словам врача, сам термин "ангина" не очень корректен, правильно называть "стрептококковый тонзиллит или тонзилофарингит".

Может распространяться среди тесно контактирующих детей в коллективе или дома. В частности, от 5-50% детей, контактировавших с носителями, могут заболеть.

Стрептококк группы A является самой распространенной причиной бактериального фарингита у детей и подростков. Обычно пик заболеваемости приходится на зиму и раннюю весну.

Основные симптомы

Главным симптомом является боль в горле, которая обычно возникает внезапно. У детей до 3 лет лихорадка, головная боль, боль в животе, тошнота и рвота могут сопровождаться болью в горле.

Более старые дети вместо четко выраженного эпизода фарингита могут иметь длительные симптомы заложенности носа и выделения из носа, субфебрильную температуру (например, 38,3°C).

У детей в возрасте до 1 года может проявляться неспецифическими симптомами: снижение аппетита и субфебрильной температурой.

К симптомам ангины также относят:

затрудненное глотание из-за боли

отечные миндалины, иногда с белыми пятнами или прожилками гноя

крошечные красные пятна на задней части ротовой полости (мягкое или твердое небо)

отечные, чувствительные лимфатические узлы на шее

лихорадка

сыпь

тошнота или рвота, особенно у детей младшего возраста

боли в теле

Диагноз подтверждается положительным микробиологическим тестом - посев из горла, быстрый тест на выявление антигена или молекулярный тест.

Лечение

Врач отметила, что такая инфекция лечится антибиотиками, ведь это устраняет

стрептококки А из ротоглотки приблизительно в 80-90% случаев после 24 часов терапии.

Следует избегать употребления меда детям в возрасте до 12 месяцев из-за возможного заражения меда спорами Clostridium botulinum, что потенциально может привести к детскому ботулизму.

Конфеты и леденцы не следует употреблять детям в возрасте до 4 лет, поскольку есть риск удушья.

"Следует избегать пробиотиков или других дополнительных альтернативных средств в симптоматическом лечении острого фарингита у детей и взрослых. Их эффективность не доказана, и они могут быть вредными", - добавила медик.

Не рекомендуется жевать резинку для симптоматического облегчения. В рандомизированном исследовании ни сорбит, ни ксилит в жевательной резинке не уменьшили тяжесть фарингита.

Гигиена рук является ключевой мерой для предотвращения распространения на других, особенно после кашля или чихания, а также перед приготовлением или едой.