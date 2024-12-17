Врач назвала распространенную "зимнюю" инфекцию, которая вызывает сыпь и боль в горле
Стрептококковая ангина является распространенной зимой бактериальной инфекцией, которая вызывает боль в горле. Важно вовремя распознать болезнь и избегать ошибок, которые могут только ухудшить состояние.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу педиатра Дарьи Власенко.
Что стоит знать об ангине
По словам врача, сам термин "ангина" не очень корректен, правильно называть "стрептококковый тонзиллит или тонзилофарингит".
Может распространяться среди тесно контактирующих детей в коллективе или дома. В частности, от 5-50% детей, контактировавших с носителями, могут заболеть.
Стрептококк группы A является самой распространенной причиной бактериального фарингита у детей и подростков. Обычно пик заболеваемости приходится на зиму и раннюю весну.
Основные симптомы
Главным симптомом является боль в горле, которая обычно возникает внезапно. У детей до 3 лет лихорадка, головная боль, боль в животе, тошнота и рвота могут сопровождаться болью в горле.
Более старые дети вместо четко выраженного эпизода фарингита могут иметь длительные симптомы заложенности носа и выделения из носа, субфебрильную температуру (например, 38,3°C).
У детей в возрасте до 1 года может проявляться неспецифическими симптомами: снижение аппетита и субфебрильной температурой.
К симптомам ангины также относят:
- затрудненное глотание из-за боли
- отечные миндалины, иногда с белыми пятнами или прожилками гноя
- крошечные красные пятна на задней части ротовой полости (мягкое или твердое небо)
- отечные, чувствительные лимфатические узлы на шее
- лихорадка
- сыпь
- тошнота или рвота, особенно у детей младшего возраста
- боли в теле
Диагноз подтверждается положительным микробиологическим тестом - посев из горла, быстрый тест на выявление антигена или молекулярный тест.
Лечение
Врач отметила, что такая инфекция лечится антибиотиками, ведь это устраняет
стрептококки А из ротоглотки приблизительно в 80-90% случаев после 24 часов терапии.
Следует избегать употребления меда детям в возрасте до 12 месяцев из-за возможного заражения меда спорами Clostridium botulinum, что потенциально может привести к детскому ботулизму.
Конфеты и леденцы не следует употреблять детям в возрасте до 4 лет, поскольку есть риск удушья.
"Следует избегать пробиотиков или других дополнительных альтернативных средств в симптоматическом лечении острого фарингита у детей и взрослых. Их эффективность не доказана, и они могут быть вредными", - добавила медик.
Не рекомендуется жевать резинку для симптоматического облегчения. В рандомизированном исследовании ни сорбит, ни ксилит в жевательной резинке не уменьшили тяжесть фарингита.
Гигиена рук является ключевой мерой для предотвращения распространения на других, особенно после кашля или чихания, а также перед приготовлением или едой.
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