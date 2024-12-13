Врач назвала распространенную инфекцию, которую тяжело переносят взрослые

Почему взрослые тяжелее переносят ветрянку

По словам семейного врача и педиатра Дианы Протоковило, взрослые тяжелее переносят ветрянку, потому что иммунный ответ у них может быть более активным и у них чаще возникают осложнения.

В частности, у взрослых могут возникнуть следующие симптомы:

лихорадка

сильная интоксикация (рвота, выраженная общая слабость)

обширная сыпь и если ее чесать, возникнет бактериальная инфекция

К тому же могут возникнуть осложнения, которые особенно опасны для людей с иммунодефицитом:

пневмония

поражение нервной системы (энцефалит, менингит)

потеря слуха из-за поражения слухового нерва

отит

Врач отметила, что специфического лечения не существует.

Что делать, если был контакт с больным

Если вы все же имели контакт с больным ветряной оспой, то доступна экстренная профилактика (постконтактная) - примерно 5 дней после контакта вакцина против ветряной оспы является наиболее эффективной.

Вакцинироваться нельзя в период беременности, потому что это живая вакцина.

"Если не болели, не успели вакцинироваться, то скорее всего врач назначит вам противовирусную терапию (ацикловир/валавир/фамцикловир). Возможен еще иммуноглобулин против ветряной оспы, но в Украине он недоступен", - добавила медик.

Когда появляются первые симптомы

Инкубационный период при ветряной оспе длится от 11 до 21 дня, чаще всего около 14 дней. Характерны симптомы общей интоксикации: недомогание, потеря аппетита, субфебрильная температура тела и тому подобное.

Тогда на коже появляются высыпания, часто сопровождающиеся повышением температуры тела. Сыпь локализуется на лице, волосистой части головы, туловище и конечностях. В случае интенсивной сыпи ее элементы можно найти на ладонях.

Чаще всего болеют дети в возрасте 2-4 года. Для ветряной оспы характерна осенне-зимняя сезонность, что объясняется более тесным контактированием детей во время посещения детских садов и школ.