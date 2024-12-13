Врач назвала распространенную инфекцию, которую тяжело переносят взрослые

Несмотря на то, что ветряная оспа чаще всего встречается у детей, взрослые также могут заразиться ею. Ветрянка является острым инфекционным заболеванием и может приводить к осложнениям.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает об основных симптомах инфекции у взрослых и как лечится.
По словам семейного врача и педиатра Дианы Протоковило, взрослые тяжелее переносят ветрянку, потому что иммунный ответ у них может быть более активным и у них чаще возникают осложнения.
В частности, у взрослых могут возникнуть следующие симптомы:
К тому же могут возникнуть осложнения, которые особенно опасны для людей с иммунодефицитом:
Врач отметила, что специфического лечения не существует.
Если вы все же имели контакт с больным ветряной оспой, то доступна экстренная профилактика (постконтактная) - примерно 5 дней после контакта вакцина против ветряной оспы является наиболее эффективной.
Вакцинироваться нельзя в период беременности, потому что это живая вакцина.
"Если не болели, не успели вакцинироваться, то скорее всего врач назначит вам противовирусную терапию (ацикловир/валавир/фамцикловир). Возможен еще иммуноглобулин против ветряной оспы, но в Украине он недоступен", - добавила медик.
Инкубационный период при ветряной оспе длится от 11 до 21 дня, чаще всего около 14 дней. Характерны симптомы общей интоксикации: недомогание, потеря аппетита, субфебрильная температура тела и тому подобное.
Тогда на коже появляются высыпания, часто сопровождающиеся повышением температуры тела. Сыпь локализуется на лице, волосистой части головы, туловище и конечностях. В случае интенсивной сыпи ее элементы можно найти на ладонях.
Чаще всего болеют дети в возрасте 2-4 года. Для ветряной оспы характерна осенне-зимняя сезонность, что объясняется более тесным контактированием детей во время посещения детских садов и школ.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница врача Дианы Протоковило и сайт Центра общественного здоровья.