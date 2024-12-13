Врач назвала распространенную инфекцию, которую тяжело переносят взрослые
Несмотря на то, что ветряная оспа чаще всего встречается у детей, взрослые также могут заразиться ею. Ветрянка является острым инфекционным заболеванием и может приводить к осложнениям.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает об основных симптомах инфекции у взрослых и как лечится.
Почему взрослые тяжелее переносят ветрянку
По словам семейного врача и педиатра Дианы Протоковило, взрослые тяжелее переносят ветрянку, потому что иммунный ответ у них может быть более активным и у них чаще возникают осложнения.
В частности, у взрослых могут возникнуть следующие симптомы:
- лихорадка
- сильная интоксикация (рвота, выраженная общая слабость)
- обширная сыпь и если ее чесать, возникнет бактериальная инфекция
К тому же могут возникнуть осложнения, которые особенно опасны для людей с иммунодефицитом:
- пневмония
- поражение нервной системы (энцефалит, менингит)
- потеря слуха из-за поражения слухового нерва
- отит
Врач отметила, что специфического лечения не существует.
Что делать, если был контакт с больным
Если вы все же имели контакт с больным ветряной оспой, то доступна экстренная профилактика (постконтактная) - примерно 5 дней после контакта вакцина против ветряной оспы является наиболее эффективной.
Вакцинироваться нельзя в период беременности, потому что это живая вакцина.
"Если не болели, не успели вакцинироваться, то скорее всего врач назначит вам противовирусную терапию (ацикловир/валавир/фамцикловир). Возможен еще иммуноглобулин против ветряной оспы, но в Украине он недоступен", - добавила медик.
Когда появляются первые симптомы
Инкубационный период при ветряной оспе длится от 11 до 21 дня, чаще всего около 14 дней. Характерны симптомы общей интоксикации: недомогание, потеря аппетита, субфебрильная температура тела и тому подобное.
Тогда на коже появляются высыпания, часто сопровождающиеся повышением температуры тела. Сыпь локализуется на лице, волосистой части головы, туловище и конечностях. В случае интенсивной сыпи ее элементы можно найти на ладонях.
Чаще всего болеют дети в возрасте 2-4 года. Для ветряной оспы характерна осенне-зимняя сезонность, что объясняется более тесным контактированием детей во время посещения детских садов и школ.
Ранее мы сообщали о запахах тела, которые могут указывать на развитие болезни.
Также мы писали о 9 самых больших признаках аутизма во взрослом возрасте.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница врача Дианы Протоковило и сайт Центра общественного здоровья.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.