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Врач назвала распространенную инфекцию, которую тяжело переносят взрослые

Пятница 13 декабря 2024 15:35
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Врач назвала распространенную инфекцию, которую тяжело переносят взрослые Почему взрослые тяжело переносят ветрянку (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Несмотря на то, что ветряная оспа чаще всего встречается у детей, взрослые также могут заразиться ею. Ветрянка является острым инфекционным заболеванием и может приводить к осложнениям.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает об основных симптомах инфекции у взрослых и как лечится.

Почему взрослые тяжелее переносят ветрянку

По словам семейного врача и педиатра Дианы Протоковило, взрослые тяжелее переносят ветрянку, потому что иммунный ответ у них может быть более активным и у них чаще возникают осложнения.

В частности, у взрослых могут возникнуть следующие симптомы:

  • лихорадка
  • сильная интоксикация (рвота, выраженная общая слабость)
  • обширная сыпь и если ее чесать, возникнет бактериальная инфекция

К тому же могут возникнуть осложнения, которые особенно опасны для людей с иммунодефицитом:

  • пневмония
  • поражение нервной системы (энцефалит, менингит)
  • потеря слуха из-за поражения слухового нерва
  • отит

Врач отметила, что специфического лечения не существует.

Что делать, если был контакт с больным

Если вы все же имели контакт с больным ветряной оспой, то доступна экстренная профилактика (постконтактная) - примерно 5 дней после контакта вакцина против ветряной оспы является наиболее эффективной.

Вакцинироваться нельзя в период беременности, потому что это живая вакцина.

"Если не болели, не успели вакцинироваться, то скорее всего врач назначит вам противовирусную терапию (ацикловир/валавир/фамцикловир). Возможен еще иммуноглобулин против ветряной оспы, но в Украине он недоступен", - добавила медик.

Когда появляются первые симптомы

Инкубационный период при ветряной оспе длится от 11 до 21 дня, чаще всего около 14 дней. Характерны симптомы общей интоксикации: недомогание, потеря аппетита, субфебрильная температура тела и тому подобное.

Тогда на коже появляются высыпания, часто сопровождающиеся повышением температуры тела. Сыпь локализуется на лице, волосистой части головы, туловище и конечностях. В случае интенсивной сыпи ее элементы можно найти на ладонях.

Чаще всего болеют дети в возрасте 2-4 года. Для ветряной оспы характерна осенне-зимняя сезонность, что объясняется более тесным контактированием детей во время посещения детских садов и школ.

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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница врача Дианы Протоковило и сайт Центра общественного здоровья.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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