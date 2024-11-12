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Врач назвала неочевидные причины заболеваний сердца, о которых никто даже не задумывается

Вторник 12 ноября 2024 08:45
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Врач назвала неочевидные причины заболеваний сердца, о которых никто даже не задумывается Фото: Какие неочевидные причины болезней сердца (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Елена Соломко

Болезни сердца являются одной из основных причин смертности в Украине. По статистике, сердечно-сосудистые заболевания составляют около 65-70% от всех случаев смертности в стране.

О неочевидных причинах заболеваний сердца, о которых никто даже не задумывается, рассказала РБК-Украина (проект Styler) врач-кардиолог, терапевт с более чем 25-летним стажем, кандидат медицинских наук (PhD) Елена Соломко.

Неочевидные причины болезней сердца

Врач рассказала, что стресс, отсутствие достаточной физической активности, нездоровое питание и курение - это основные факторы риска современных украинцев, но есть и другие предпосылки заболеваний.

"Среди таких, о которых не очень высокая осведомленность - это употребление алкоголя, существует даже мнение, что алкоголь - это хорошо для сердца", - сказала Елена.

Она отметила, что современные исследования говорят об обратном, особенно вредном алкоголе для женщин, высокое потребление алкоголя повышает на 45% риск сердечных заболеваний по сравнению с теми, у кого низкое потребление.

"Доказано, что алкоголь повышает артериальное давление и приводит к метаболическим изменениям, связанным с воспалением и ожирением. Также депрессия и загрязнение воздуха являются малоизвестными факторами риска", - резюмировала кардиолог.

Какие существуют болезни сердца

Ишемическая болезнь сердца - это одна из самых распространенных форм сердечных заболеваний, которая возникает из-за нарушения кровоснабжения сердца, часто из-за атеросклероза. Она может привести к инфаркту миокарда.

Гипертония (высокое давление) - высокое артериальное давление является фактором риска для развития инсультов, инфарктов, сердечной недостаточности и других сердечно-сосудистых проблем.

Сердечная недостаточность - это состояние, когда сердце не может эффективно перекачивать кровь по организму, что приводит к нарушению функций других органов и систем.

Аритмии - нарушения сердечного ритма, которые могут быть опасными, если они приводят к потере способности сердца эффективно перекачивать кровь.

Болезни сердечных клапанов - это нарушения, возникающие из-за повреждения или деформации клапанов сердца, что может вызвать нарушение кровообращения.

Напомним, что кардиолог рассказала, к каким заболеваниям украинцев может привести "западный тип питания".

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