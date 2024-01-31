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Врач назвала опасность для детей от "простого безрецептурного препарата"

Фото: Сосудосуживающие капли могут повредить ребенку (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Передозировка сосудосуживающими каплями ребенку может привести к тяжелым последствиям.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на педиатра Дарью Власенко в Instagram.

Можно ли навредить таким простым безрецептурным препаратом?

Канадские педиатры представили разбор такого случая о передозировке сосудосуживающих капель - 4-х месячный малыш попал в отделение реанимации после применения сосудосуживающих капель в нос при заложенности в течение 2-х дней.

Малыш получил 8 капель Ксилометазолина в нос, концентрация 0.1%, за 12 часов до того, как ребенок попал в отделение реанимации. (Если это дозировка взрослая, у детей применяется только с 6-ти лет). В отделение реанимации ребенок поступил в состоянии комы.

В библиотеке Медлайн есть разбор 13 случаев передозировки Ксилометазолина у детей до 5 лет, 11 из которых произошли у детей до 2-х лет.

К тому же эти явления могут иметь разную степень тяжести, оставаться незамеченными или банально не документироваться.

К сожалению, не установлена ​​минимальная нетоксичная доза Ксилометазолина для таких маленьких детей. При кропании Ксилометазолина фармакологические справочники рекомендуют выдерживать 8-10 часовой интервал между дозами и у детей до 6 лет использовать строго по 1 капле препарата в детской дозировке в каждый носовой ход. И такая дозировка опасности для здоровья малыша не несет.

Это лишь пример неправильного использования одного вещества, но это возможно с любыми сосудосуживающими каплями в нос.

Симптомы передозировки каплями

  • Нарушение дыхания или остановка дыхания
  • Вялость до комы
  • Нечеткость зрения
  • Синюшность губ и ногтей
  • Изменение размера зрачка
  • Нарушение артериального давления - сначала повышение, затем снижение
  • Тахикардия
  • Головная боль
  • Раздражительность
  • Снижение температуры тела
  • Судороги
  • Тошнота и рвота
  • Дрожь конечностей
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