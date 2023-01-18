Врач назвала опасные симптомы гриппа у детей: обратите внимание

Большинство смертей от гриппа приходится на людей старше 65 лет, но в среднем более 100 детей ежегодно умирают от гриппа, и очень маленькие дети особенно уязвимы к потенциально смертельным осложнениям, связанным с гриппом, таким как пневмония или сепсис.

Признаки опасного протекания гриппа

Высокая или продолжительная лихорадка.

Повышение температуры – достаточно стандартный симптом гриппа, но если она длится несколько дней (более 3-х) на очень высоких цифрах (около 40 градусов) – это требует внимания.

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Синюшность слизистых оболочек или изменения в дыхании.

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Если кажется, что ребенок задыхается или дышит слишком быстро, или губы и лицо ребенка имеет синий оттенок – это может быть потенциально серьезным свидетельством того, что у него такое осложнение, как пневмония и то, что организм не получает достаточно кислорода.

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Сильные головные боли/ригидность шеи.

Эти признаки могут свидетельствовать о менингите или отеке головного мозга. Если ребенок не может сказать вам, болит ли у него голова, или если вы не уверены, задеревенела ли его шея, посмотрите, может ли подбородок ребенка касаться груди.

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Осторожно наклоните голову малыша вперед, и если она не может коснуться груди – это может быть признаком менингита, и родители должны немедленно обратиться к врачу.

Употребление недостаточного количества жидкости.

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Некоторые дети блюют во время гриппа или имеют диарею, поэтому следить за питием ребенка гораздо важнее. Младенцам нужно более часто прикладывать к груди

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"Если вы не знаете, есть ли у вашего ребенка обезвоживание, один из способов проверить это - следить за тем, сколько раз он посещает туалет и по цвету его мочи. Если ребенок ходит реже обычного и/или моча темно-желтая, возможно, ребенок не получает достаточно жидкости", - подчеркнула врач.