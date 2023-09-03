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Врач назвала, какая "старческая" болезнь теперь грозит 30-летним

Что нужно знать о варикозе (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Варикоз значительно "помолодел" и теперь часто развивается у людей младше 30 лет, хотя раньше эта болезнь была характерной для пожилых людей.

Об этом рассказала флеболог Лина Гришпун в Instagram.

Почему варикоз помолодел

"По статистике в мире, с каждым годом растет количество больных варикозом именно среди людей до 30 лет. Почему болезнь прогрессирует и теперь она возникает не только у пожилых? Главная причина - генетическая предрасположенность и меньшая подвижность, которая приводит к увеличению венозного давления в нижних конечностях и затруднение оттока крови", - объясняет врач.

Также она добавляет, что молодежь сейчас много времени проводят в телефоне и имеет низкую физическую активность.

Какие факторы влияют на развитие болезни:

  • изменение уровня гормонов сказывается на эластичности венозных стенок
  • малоподвижные занятия в университете и долгое просиживание за компьютером дома
  • занятия, связанные с длительным пребыванием сидя или стоя
  • избыточный вес, следствием чего является увеличение нагрузки и рост давления на клапаны вен нижних конечностей

Как понять, что вам пора к флебологу

"Обратите внимание на следующие симптомы: видимые изменения на коже - появление вен, выступающих над поверхностью кожи, больших варикозных  вен и сосудистой сеточки. А также чувство тяжести или усталости в ногах, особенно после длительной ходьбы или стояния", - говорит Гиршпун.

Она отмечает, что могут возникать зуд, жжение или повышенная чувствительность у варикозных венах нижних конечностей.

"Кровотечения из варикозных вен даже при незначительных травмах или без причины также может быть признаком необходимости немедленного обращения с помощью", - говорит врач.

На варикоз указывают потемнение и уплотнение кожи нижних конечностей, трофические язвы и экземы, отечность ног, особенно в конце дня. А еще локальная боль - интенсивная или продолжительная в нижних конечностях.

Как защитить себя от развития варикоза

Флеболог советует не пренебрегать правильным образом жизни и придерживаться следующих рекомендаций:

  • следить за рационом без вредных продуктов и напитков
  • много двигаться и заниматься спортом
  • следить за своим весом
  • избавится от вредных привычек

Раньше мы писали о том, как за 1 минуту определить, есть ли у вас варикоз.

Читайте также о том, какие косметические процедуры нельзя делать при варикозе.

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