Врач назвала 7 факторов, которые снижают сексуальное влечение

Почему снижается сексуальное влечение

"Причины снижения либидо можно разделить на две группы. Первая объединяет все причины, связанные с нашей "головой" и это 80% всех случаев снижения либидо у женщин. Вторая группа причин, на которых я хочу остановиться, связана с проблемами физического здоровье, как у женщин, так и у мужчин", - объясняет врач.

Либидо может снижаться, если у вас есть:

Болезни, сопровождающиеся физическим истощением и болью;

Эндокринные нарушения, связанные с нарушением гормонального баланса;

Дефицит или избыточный вес;

Дефицит некоторых микроэлементов, витаминов;

Болезни с нарушением иннервации и кровоснабжения органов малого таза;

Либидо снижается под влиянием некоторых медицинских препаратов - антидепрессантов, противозачаточных таблеток;

Если вы курите или злоупотребляете алкоголем - это также может негативно влиять на либидо.

Как улучшить либидо

"К вопросу понижения либидо нужно всегда подходить комплексно, учитывая не только ментальное здоровье и половую конституцию, но и наличие хронических заболеваний, прием медицинских препаратов, содержание микроэлементов и витаминов, уровень определенных гормонов в вашем организме", - добавляет Арендатор.

Повышению сексуального влечения способствует отказ от вредных привычек - употребления алкоголя и курения. Также важно избегать стресса и больше времени проводить с любимым человеком.

Ни в коем случае не стоит принимать всякого типа биодобавки, которые обещают повысить либидо. У них нет доказательной медицинской базы.