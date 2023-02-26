Врач назвала 7 факторов, которые снижают сексуальное влечение

Не только сильный стресс может снижать сексуальное влечение. На либидо влияет целый ряд факторов - если их избавиться, можно усилить интимные желания.
Об этом рассказала гинеколог Елена Арендарь на своей странице в Instagram.
"Причины снижения либидо можно разделить на две группы. Первая объединяет все причины, связанные с нашей "головой" и это 80% всех случаев снижения либидо у женщин. Вторая группа причин, на которых я хочу остановиться, связана с проблемами физического здоровье, как у женщин, так и у мужчин", - объясняет врач.
Либидо может снижаться, если у вас есть:
"К вопросу понижения либидо нужно всегда подходить комплексно, учитывая не только ментальное здоровье и половую конституцию, но и наличие хронических заболеваний, прием медицинских препаратов, содержание микроэлементов и витаминов, уровень определенных гормонов в вашем организме", - добавляет Арендатор.
Повышению сексуального влечения способствует отказ от вредных привычек - употребления алкоголя и курения. Также важно избегать стресса и больше времени проводить с любимым человеком.
Ни в коем случае не стоит принимать всякого типа биодобавки, которые обещают повысить либидо. У них нет доказательной медицинской базы.
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