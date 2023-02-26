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Врач назвала 7 факторов, которые снижают сексуальное влечение

Какие факторы снижают либидо (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Не только сильный стресс может снижать сексуальное влечение. На либидо влияет целый ряд факторов - если их избавиться, можно усилить интимные желания.

Об этом рассказала гинеколог Елена Арендарь на своей странице в Instagram.

Почему снижается сексуальное влечение

"Причины снижения либидо можно разделить на две группы. Первая объединяет все причины, связанные с нашей "головой" и это 80% всех случаев снижения либидо у женщин. Вторая группа причин, на которых я хочу остановиться, связана с проблемами физического здоровье, как у женщин, так и у мужчин", - объясняет врач.

Либидо может снижаться, если у вас есть:

  • Болезни, сопровождающиеся физическим истощением и болью;
  • Эндокринные нарушения, связанные с нарушением гормонального баланса;
  • Дефицит или избыточный вес;
  • Дефицит некоторых микроэлементов, витаминов;
  • Болезни с нарушением иннервации и кровоснабжения органов малого таза;
  • Либидо снижается под влиянием некоторых медицинских препаратов - антидепрессантов, противозачаточных таблеток;
  • Если вы курите или злоупотребляете алкоголем - это также может негативно влиять на либидо.

Как улучшить либидо

"К вопросу понижения либидо нужно всегда подходить комплексно, учитывая не только ментальное здоровье и половую конституцию, но и наличие хронических заболеваний, прием медицинских препаратов, содержание микроэлементов и витаминов, уровень определенных гормонов в вашем организме", - добавляет Арендатор.

Повышению сексуального влечения способствует отказ от вредных привычек - употребления алкоголя и курения. Также важно избегать стресса и больше времени проводить с любимым человеком.

Ни в коем случае не стоит принимать всякого типа биодобавки, которые обещают повысить либидо. У них нет доказательной медицинской базы.

Раньше мы рассказывали о 4 причинах, которые разрушают ваши отношения с любимым человеком.

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