Врач назвала 5 натуральных эффективных антибиотиков

Масло орегано

По словам врача, это известный мощный противобактериальный агент. Его эффективность подтверждена не только против H. pylori (хеликобактер), но и против возбудителей респираторных инфекций у пациентов с муковисцидозом.

Коллоидное серебро

Терапевт отметила, что это средство уже доказало свою эффективность против золотистого стафилококка, клебсиеллы и кишечной палочки. Однако известны случаи необратимого изменения цвета кожи на голубой оттенок после его использования.

Ехинацея

Ольга Борова заявила, что исследование с участием 755 человек показало, что эхинацея уменьшает количество эпизодов простуды на 59% и продолжительность простуды на 26%, а также уменьшает потребность в обезболивающих.

GSE (экстракт грейпфрутовых косточек)

Эффективный против нескольких десятков штаммов устойчивого к антибиотикам золотистого стафилококка.

Однако врач отметила, что эти средства эффективны при умеренных и умеренно выраженных катаральных (конъюнктивит, насморк, тонзиллит, фарингит, трахеи, бронхит) и других инфекционных симптомах.

Они не являются средствами экстренной помощи и не рассматриваются как лечение бактериальной пневмонии и других сложных, тем более критических состояний.