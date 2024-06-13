ua en ru
Чт, 13 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Врач назвала 5 натуральных эффективных антибиотиков

Четверг 13 июня 2024 12:58
UA EN RU
Врач назвала 5 натуральных эффективных антибиотиков Врач назвала природные антибиотики (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Ольга Абдулоева-Барова

Химические препараты оказывают губительное влияние на организм человека. Как оказалось, существуют природные антибиотики, которые могут иметь мощный антибактериальный эффект.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога и терапевта Ольги Баровой-Абдулоевой.

Масло орегано

По словам врача, это известный мощный противобактериальный агент. Его эффективность подтверждена не только против H. pylori (хеликобактер), но и против возбудителей респираторных инфекций у пациентов с муковисцидозом.

Коллоидное серебро

Терапевт отметила, что это средство уже доказало свою эффективность против золотистого стафилококка, клебсиеллы и кишечной палочки. Однако известны случаи необратимого изменения цвета кожи на голубой оттенок после его использования.

Ехинацея

Ольга Борова заявила, что исследование с участием 755 человек показало, что эхинацея уменьшает количество эпизодов простуды на 59% и продолжительность простуды на 26%, а также уменьшает потребность в обезболивающих.

GSE (экстракт грейпфрутовых косточек)

Эффективный против нескольких десятков штаммов устойчивого к антибиотикам золотистого стафилококка.

Однако врач отметила, что эти средства эффективны при умеренных и умеренно выраженных катаральных (конъюнктивит, насморк, тонзиллит, фарингит, трахеи, бронхит) и других инфекционных симптомах.

Они не являются средствами экстренной помощи и не рассматриваются как лечение бактериальной пневмонии и других сложных, тем более критических состояний.

Ранее украинцам называли главные ошибки при приеме антибиотиков.

Также мы писали, с какими антибиотиками можно и нельзя совмещать алкоголь.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Врачи Здоровье Терапевт
NEWS
Цель - потери врага в 30 тысяч в месяц. Как ВСУ могут истощить РФ и сорвать ее наступление
Цель - потери врага в 30 тысяч в месяц. Как ВСУ могут истощить РФ и сорвать ее наступление