Врач назвала 4 вещи, которые нужно сделать после заболевания гриппом

Защитите организм от вирусов

гораздо больше шансов иметь легкое течение болезни.

Вакцинация является самым надежным методом профилактики гриппа и предупреждения тяжелых осложнений болезни. Одна прививка защищает в течение всего сезона гриппа от наиболее распространенных и опасных штаммов.

Полноценный отдых

Для повышения иммунитета, необходимо заниматься легкими физическими упражнениями и регулярно совершать прогулки на свежем воздухе. Следует учесть, что заниматься умеренными физическими нагрузками можно лишь на 4-5 день после снижения температуры.

Для того, чтобы организм вновь набрал силы, необходимо изменить питание. В ежедневном меню основное место следует отвести полезному и постному мясу птицы, а также нежирной рыбе. Готовить блюда желательно без применения большого количества масла.

Гарнирами к мясу, следует выбирать полезные крупы. Наиболее подходящие гречка, чечевица и фасоль. Эти продукты содержат высокий уровень белка, который положительно сказывается на восстановлении иммунитета.