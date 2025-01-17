Врач назвала 4 вещи, которые нужно сделать после заболевания гриппом

Грипп наносит удар по всем системам организма человека. Иммунитет человека слишком ослаблен после длительной борьбы с недугом. Поэтому после выздоровления, стоит придерживаться 4 вещей, чтобы восстановить организм.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.
гораздо больше шансов иметь легкое течение болезни.
Вакцинация является самым надежным методом профилактики гриппа и предупреждения тяжелых осложнений болезни. Одна прививка защищает в течение всего сезона гриппа от наиболее распространенных и опасных штаммов.
Для повышения иммунитета, необходимо заниматься легкими физическими упражнениями и регулярно совершать прогулки на свежем воздухе. Следует учесть, что заниматься умеренными физическими нагрузками можно лишь на 4-5 день после снижения температуры.
Для того, чтобы организм вновь набрал силы, необходимо изменить питание. В ежедневном меню основное место следует отвести полезному и постному мясу птицы, а также нежирной рыбе. Готовить блюда желательно без применения большого количества масла.
Гарнирами к мясу, следует выбирать полезные крупы. Наиболее подходящие гречка, чечевица и фасоль. Эти продукты содержат высокий уровень белка, который положительно сказывается на восстановлении иммунитета.
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