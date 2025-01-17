Врач назвала 4 вещи, которые нужно сделать после заболевания гриппом

Грипп наносит удар по всем системам организма человека. Иммунитет человека слишком ослаблен после длительной борьбы с недугом. Поэтому после выздоровления, стоит придерживаться 4 вещей, чтобы восстановить организм.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Защитите организм от вирусов

Инфекционист Доун Нолт рассказала, то, что вы перенесли грипп, не означает, что вы полностью защищены от повторного заболевания.

После выздоровления от гриппа появляется много других респираторных микробов, поэтому стоит тщательно мыть руки. Вспышки норовируса, а также коклюша сейчас стремительно растут. Поэтому хорошая гигиена рук может защитить вас.

Чтобы обезопасить себя от других болезней, старайтесь не касаться носа, глаз или рта, не помыв предварительно руки. Также, если кто-то кашляет возле вас, то сделайте несколько шагов назад, чтобы не заразиться.

Прививки от гриппа

Прививка от гриппа является одним из важнейших способов защитить себя от болезни. Так вы получите гораздо больше шансов иметь легкое течение болезни.

Вакцинация является самым надежным методом профилактики гриппа и предупреждения тяжелых осложнений болезни. Одна прививка защищает в течение всего сезона гриппа от наиболее распространенных и опасных штаммов.

Полноценный отдых

Во время и после гриппа тело нуждается в отдыхе. Нужно дать себе время, чтобы полностью выздороветь.

Для повышения иммунитета, необходимо заниматься легкими физическими упражнениями и регулярно совершать прогулки на свежем воздухе. Следует учесть, что заниматься умеренными физическими нагрузками можно лишь на 4-5 день после снижения температуры.

Правильное питание

Для того, чтобы организм вновь набрал силы, необходимо изменить питание. В ежедневном меню основное место следует отвести полезному и постному мясу птицы, а также нежирной рыбе. Готовить блюда желательно без применения большого количества масла.

Гарнирами к мясу, следует выбирать полезные крупы. Наиболее подходящие гречка, чечевица и фасоль. Эти продукты содержат высокий уровень белка, который положительно сказывается на восстановлении иммунитета.