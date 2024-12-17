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Врач назвала 4 болезни, которые могут обостриться во время зимних праздников

Названы заболевания, которые могут активизироваться зимой (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Во время зимних праздников могут обостриться хронические болезни, которые нанесут немало дискомфорта. Врач рассказала, кому стоит быть осторожными и как защитить организм.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.

Какие заболевания могут активизироваться

 

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