Врач назвала 4 болезни, которые могут обостриться во время зимних праздников
Во время зимних праздников могут обостриться хронические болезни, которые нанесут немало дискомфорта. Врач рассказала, кому стоит быть осторожными и как защитить организм.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Какие заболевания могут активизироваться
Доктор Хана Патель отметила, что холодная погода может ухудшить имеющиеся заболевания, включая заболевания дыхательной системы, кровообращения и кожи. Симптомы могут ухудшиться, а способность тела справляться с ними может уменьшиться.
Врач посоветовал, что очень важно оставаться активным в течение всего зимнего сезона, включая Рождество, поскольку это не только полезно для мобильности и здоровья сердечно-сосудистой системы, но и улучшает психическое здоровье.
Следующий совет доктора Пателя заключается в том, чтобы вы достаточно отдыхали и не избегали чрезмерного стресса, поскольку это может ослабить иммунную систему.
Астма
Люди с респираторными заболеваниями, включая астму и пневмонию, могут столкнуться с самым высоким риском ухудшения симптомов из-за более холодного и сухого воздуха, который раздражает дыхательные пути и обостряет проблемы с дыханием.
Она рекомендовала людям с такими заболеваниями носить шарф, чтобы воздух, поступающий в дыхательные пути, был немного теплее, и пить много жидкости, чтобы бороться с сухостью.
Экзема
Подобным образом те, кто страдает такими заболеваниями кожи, как экзема, очень хорошо знают, какой вред может нанести их здоровью сухой зимний воздух и отопление.
Регулярное увлажнение кожи имеет важное значение для того, чтобы пережить зиму. К тому же прием добавок витамина D также могут помочь коже.
Высокое давление
Тем, кто имеет проблемы с кровообращением, например высокое кровяное давление, или повышенный риск инфаркта или инсульта, рекомендуется быть особенно осторожными в праздничный период.
Естественной реакцией организма на холод является сужение кровеносных сосудов для сохранения тепла, что может создать дополнительную нагрузку на кровеносную систему.
Артрит
Кроме того, симптомы заболеваний артрита, остеопороз и сколиоз, могут усиливаться в холодную погоду, что приводит к боли, скованности и снижению подвижности.
Эксперты рекомендуют, чтобы люди с этими заболеваниями надевали свободную, но теплую одежду, чтобы избежать дальнейшего ограничения движений. Также стоит принимать добавки для поддержания здоровья костей и суставов.
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