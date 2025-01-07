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Врач назвала 3 способа, которые помогут снять боль при защемлении нерва

Почему возникает защемление нерва в спине (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Защемление нерва может вызвать дискомфорт и даже усложнить повседневную жизнь. Своевременное решение проблемы может помочь быстрее чувствовать себя лучше.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health harvard.

Дженнифер Фишер рассказала, что 

  • врожденные заболевания - некоторые люди рождаются с суженным спинномозговым каналом или запястным каналом, и они подвержены симптомам защемления нерва

 

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