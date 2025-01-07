Врач назвала 3 способа, которые помогут снять боль при защемлении нерва

Защемление нерва может вызвать дискомфорт и даже усложнить повседневную жизнь. Своевременное решение проблемы может помочь быстрее чувствовать себя лучше.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health harvard .

Что такое защемление нерва

Врач Дженнифер Фишер рассказала, что защемление нерва означает сдавливание его в любом месте его хода. Оно возникает, когда окружающие ткани, такие как жидкость, кости, мышцы или сухожилия, слишком сильно давят на нерв. Это давление может нарушить функцию нерва, вызывая боль, онемение или слабость.

Защемление нервов может возникать в любой части тела, но особенно часто на шее, пояснице и запястьях.

Термин "защемление нерва" не является официальным медицинским диагнозом. Медицинские работники обычно определяют более точные основные заболевания или эффекты, связанные со сдавливанием нерва, такие как радикулопатия или стеноз позвоночника.

Симптомы защемления нерва

Симптомы защемления нерва могут быть разными по продолжительности, от временных до хронических, в зависимости от тяжести и основной причины. Общие симптомы включают:

резкую, ноющую или жгучую боль, которая может излучать наружу

покалывание или ощущение "иголочек"

онемение или снижение чувствительности в пораженной области

мышечная слабость

Если симптомы не исчезают или ухудшаются, обратитесь к врачу.

Защемление нервов может возникнуть в любом месте тела. Два самых распространенных места - шея и поясница.

Что вызывает защемление нерва

Нервы, которые проходят через узкие анатомические пространства, чаще сжимаются. Любые факторы, которые приводят к сдавливанию и сужению нервных путей, могут привести к защемлению нерва. Это может произойти по нескольким причинам, в частности:

остеоартроз - с возрастом суставы и диски позвоночника могут начать изнашиваться, что приводит к остеоартриту. Этот распространенный тип артрита может вызвать увеличение мелких суставов позвоночника, известных как фасеточные суставы

грыжа межпозвоночных дисков - межпозвоночные диски служат подушками между позвонками. Со временем они могут высохнуть и образовать трещины, из-за чего внутренний материал может вытечь наружу и оказывать давление на соседние нервы

врожденные заболевания - некоторые люди рождаются с суженным спинномозговым каналом или запястным каналом, и они подвержены симптомам защемления нерва

Домашние средства для снятия боли

При ранних или легких симптомах защемления нерва обычно рекомендуется консервативное лечение в домашних условиях.

Первым шагом является ограничение деятельности, которая усиливает боль, особенно в течение первой недели. Когда симптомы улучшатся, постепенно возобновите легкую физическую активность в зависимости от того, что вам удобно. Кроме модификации деятельности, вы также можете попробовать:

терапия льдом и теплом: лед может уменьшить отек, тогда как тепло успокаивает напряженные мышцы. Приложение льда или грелки на 15-20 минут за раз может помочь уменьшить воспаление и облегчить боль

облегчение боли с помощью лекарств

растягивание - легкое растягивание может уменьшить напряжение мышц вокруг пораженного нерва. Попробуйте удерживать растяжку в течение 10-30 секунд и повторять каждое движение два-три раза

Домашние средства следует пробовать в течение одной-двух недель. После этого периода, если ваши симптомы не улучшились или они ухудшились, обратитесь к врачу.

Профилактика

Принятие мер для защиты позвоночника и суставов может помочь уменьшить риск развития защемления нерва. Небольшие изменения образа жизни могут иметь большое значение: