Счет шел на часы. Во Львове медики удалили гигантскую кисту из легких младенца

Что известно об маленькой пациентке

Николь родилась с кистой легких, но родители об этом не знали. В течение семи месяцев жизни ребенка при каждом вдохе киста постепенно надувалась, увеличивалась и мешала развитию легких. Образование начало сжимать и смещать внутренние органы грудной полости: сердце, левое легкое и трахею.

Однажды родители заметили, что у ребенка появилась одышка, а вдохи стали короткими. Николь сразу показали местному врачу в селе Тернопольской области, где проживает семья, после чего уже в городской больнице медики обнаружили гигантскую кисту и срочно отправили девочку во Львов.

В Детскую больницу святого Николая младенца привезли в критическом состоянии. Киста занимала две трети объема легочной ткани. Она могла разорваться в любой момент и убить ребенка. Показатели кислорода и давления были уже критически низкие.

Удалять образование нужно было немедленно. Киста к тому моменту уже занимала всю правую и частично левую половину легких девочки, поэтому встал вопрос об удалении органа.

Ребенка доставили во Львов в критическом состоянии (фото: Facebook.com/Первое медицинское объединение Львова)

Ребенок будет развиваться полноценно

"Операция семимесячного ребенка стала настоящим вызовом для анестезиологов. Потому что в норме трахея должна быть размещена посреди грудной клетки, а у Николь этот орган был полностью смещен влево. Поэтому, чтобы ввести девочку в наркоз, анестезиологам пришлось проявить большое мастерство. Врачи удалили только среднее часть органа - это около 30% от левого легкого", - говорится в сообщении.

После удаления гигантской кисты смещенные органы грудной клетки вернулись на свои места.

"Николь очень быстро восстановилась. Она уже вернулась домой и чувствует себя хорошо. Девочка будет расти здоровой и будет развиваться, как все дети. А в будущем она абсолютно беспрепятственно сможет заниматься спортом", - отмечают медики.

Николь сможет жить полноценной жизнью (фото: Facebook.com/Первое медицинское объединение Львова)