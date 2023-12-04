Лихорадка у ребенка, а аптеки не работают. Врач рассказала, как действовать

Лихорадка у ребенка всегда пугает родителей, но надо понимать, что температура - это защитная реакция организма, его иммунный ответ.
Как помочь ребенку, если у вас нет жаропонижающего, а аптека закрыта, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение в Instagram педиатра Дарьи Власенко.
Если вы попали в такую ситуацию, сохраняйте спокойствие: важно знать, что безрецептурное жаропонижающее лекарство предназначено сугубо для комфорта ребенка. Оно не вылечит болезнь и не сократит ее тяжесть или продолжительность
У детей разрешены для применения только 2 препарата:
Не нужно в такой ситуации давать ребенку другое лекарство - анальгин, нимесулид, аспирин. Это может быть опасно.
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Лекарство с более чем одним ингредиентом (комбинированные): лучше не давать лекарство с более чем одним компонентом детям до 6 лет.
Лихорадка - признак того, что иммунная система организма выполняет свою работу, чтобы бороться с инфекцией.
Кроме того, есть несколько вещей, кроме жаропонижающих лекарств, которые вы можете сделать, чтобы помочь вашему ребенку чувствовать себя комфортнее:
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Когда обратиться за помощью
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Большинство вирусных заболеваний, вызывающих лихорадку у детей, проходят через неделю.
Сосредоточьтесь на том, как ваш ребенок выглядит и ведет себя, когда он болен: если у него температура, но он игривый, он, вероятно, будет чувствовать себя хорошо дома.
Но если у ребенка младше 2 лет температура больше 38 градусов и не спадает сутки - это повод обратиться к врачу.
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