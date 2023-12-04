Лихорадка у ребенка, а аптеки не работают. Врач рассказала, как действовать

Что нужно знать родителям

Если вы попали в такую ситуацию, сохраняйте спокойствие: важно знать, что безрецептурное жаропонижающее лекарство предназначено сугубо для комфорта ребенка. Оно не вылечит болезнь и не сократит ее тяжесть или продолжительность

У детей разрешены для применения только 2 препарата:

Ацетаминофен (парацетамол)

Ибупрофен

Не нужно в такой ситуации давать ребенку другое лекарство - анальгин, нимесулид, аспирин. Это может быть опасно.

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Лекарство с более чем одним ингредиентом (комбинированные): лучше не давать лекарство с более чем одним компонентом детям до 6 лет.

Нужно ли ребенку жаропонижающее?

Лихорадка - признак того, что иммунная система организма выполняет свою работу, чтобы бороться с инфекцией.

Кроме того, есть несколько вещей, кроме жаропонижающих лекарств, которые вы можете сделать, чтобы помочь вашему ребенку чувствовать себя комфортнее:

Важно поощрять детей пить много жидкости

Попытайтесь часто давать маленькими глотками воду, раствор для пероральной регидратации или даже мороженое

Оденьте ребенка в удобную и дышащую одежду и дайте ему одеяло, если у него озноб

Теплая ванна может быть приятной, но избегайте ванн со льдом и холодной водой. Это заставит вашего ребенка дрожать и фактически создаст больше тепла

Если ребенок достаточно взрослый, можно использовать жевательные таблетки или растворимые порошки

Просто прочтите этикетку и обратите внимание на инструкции по дозировке, которые базируются на весе и возрасте вашего ребенка

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Когда обратиться за помощью

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Большинство вирусных заболеваний, вызывающих лихорадку у детей, проходят через неделю.

Сосредоточьтесь на том, как ваш ребенок выглядит и ведет себя, когда он болен: если у него температура, но он игривый, он, вероятно, будет чувствовать себя хорошо дома.

Но если у ребенка младше 2 лет температура больше 38 градусов и не спадает сутки - это повод обратиться к врачу.