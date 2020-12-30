У "Кварталі 95" пожартували про смерть Кернеса: українці не оцінили

Коміки вирішили обрати темою для жартів смерть мера Харкова (колаж РБК-Україна)

В гумористичній програмі від "Кварталу 95" "Ліга сміху" вирішили досить жорстко пожартувати на тему актуальних подій, а саме про недавню смерть мера Харкова Геннадія Кернеса, який помер від ускладнень коронавіруса.

Так, комік Чингіз Мазинов у відповідь Володимиру Черняку вирішив дати свій гумористичний прогноз з приводу майбутніх виборів у Харкові.

"За останніми соціологічними опитуваннями, на наступних виборах мера Харкова переможе медіум Оксана, тому що вона вміє спілкуватися з Кернесом", - пожартував Мазинов на відео у Instagram.

Відзначимо, що в коментарях українці не дуже оцінили жарт і написали, що Володимир Черняк жартує набагато смішніше і взагалі його команда краще.

Нагадаємо, що мер Харкова помер в ніч на 17 грудня після зупинки серця в клініці Берліна. Там він проходив лікування від коронавірусу і 11 грудня стало відомо, що у Кернеса почали відмовляти нирки, а стан погіршився.

Похорони Геннадія Кернеса відбулися у Харкові у середу, 23 грудня.

Нагадаємо, політолог назвав можливих кандидатів на перевиборах у Харкові після смерті мера Геннадія Кернеса. Серед претендентів на посаду мера Ігор Терехов, Михайло Добкін, Юлія Світлична, Олександр Фельдман.

Раніше у Верховній раді повідомили ймовірні дати перевиборів мера Харкова. Голосування може відбутися в останню неділю березня або в останню неділю жовтня наступного року.