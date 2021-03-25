"Ліга сміху" потрапила в скандал: коміки висміяли побічні дії вакцини

В одному з номерів говориться, нібито для експерименту курку вакцинували від коронавірусу, але вона перетворилася в совок. За сценарієм гумористів, держава виділила 2 мільйони гривень на вакцинацію 40 мільйонів осіб. При цьому лікарі відмовилися це зробити, щоб "не перетворити Україну в совок".

Наставник однією з команди відомий підприємець Гарік Корогодський порівняв вакцину з наркотиками. Його персонаж вже тричі уколовся і тепер продає препарат по грамах.

"Ліга сміху" потрапила в скандал після того, як висміяла вакцинацію

Також на шоу була представлена мініатюра про Тіну Кароль, яка вколола вакцину і сильно постаріла. Коміки ще пожартували, що у пацієнта після щеплення ніс збільшився на 10 сантиметрів, а в іншого чоловіка пропала мова.

"Ліга сміху" потрапила в скандал після того, як висміяла вакцинацію

Крім того, коміки згадали і про Буковель.

"Як люди у Буковелі під час локдауну. Забули, що в країні коронавірус - і куражимося", - порівняли ситуацію гумористи.