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"Ліга сміху" потрапила в скандал: коміки висміяли побічні дії вакцини

Автор: Styler

На концерті "Ліги сміху" деякі команди представили свої жарти, які стосувалися вакцинації в Україні. Гумористи висміяли вигадані побічні дії, і посміялися над порушеннями локдауну в Буковелі.

Про це повідомляє 24tv.ua.

В одному з номерів говориться, нібито для експерименту курку вакцинували від коронавірусу, але вона перетворилася в совок. За сценарієм гумористів, держава виділила 2 мільйони гривень на вакцинацію 40 мільйонів осіб. При цьому лікарі відмовилися це зробити, щоб "не перетворити Україну в совок".

Наставник однією з команди відомий підприємець Гарік Корогодський порівняв вакцину з наркотиками. Його персонаж вже тричі уколовся і тепер продає препарат по грамах.

"Ліга сміху" потрапила в скандал після того, як висміяла вакцинацію

Також на шоу була представлена мініатюра про Тіну Кароль, яка вколола вакцину і сильно постаріла. Коміки ще пожартували, що у пацієнта після щеплення ніс збільшився на 10 сантиметрів, а в іншого чоловіка пропала мова.

"Ліга сміху" потрапила в скандал після того, як висміяла вакцинацію

Крім того, коміки згадали і про Буковель.

"Як люди у Буковелі під час локдауну. Забули, що в країні коронавірус - і куражимося", - порівняли ситуацію гумористи.

Нагадаємо, в Бельгії вчені виявили новий штам коронавірусу. Лікарі розповіли, що він поводиться не так, як попередні, і зараз поки ще не до кінця вивчений.

Раніше глава МОЗ Максим Степанов розповів, кого зі списків очікування будуть вакцинувати від COVID-19 першими.

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