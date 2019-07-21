Лідирує в сумній статистиці: Комаровський дав важливі поради батькам

Євген Комаровський дав важливі поради для батьків, як безпечно переходити дорогу з дитиною. Ці прості правила можуть здатися очевидними, проте на практиці залишається сумна статистика - дорожньо-транспортний травматизм надійно утримує лідерство серед причин дитячої смертності та інвалідності внаслідок травм. Відомий педіатр, використовуючи матеріали bezopdet, в своєму Instagram навів ряд корисних рекомендацій.

Доктор Комаровський, який раніше розповів про способи захисту від небезпечної ротавірусної інфекції, настійно закликав бути гранично уважними при переході дороги.

Телефони почекають

При переході дороги з дитиною не відволікайтеся на повідомлення або дзвінки, вони можуть почекати 30 секунд поки ви дійдете до іншої сторони проїжджої частини.

Все у ваших руках

Завжди тримайте дитину за зап'ястя, долоня дитини може вислизнути з рук дорослого. Це ж стосується рукавиць та рукавичок в зимовий час, які можуть легко зіскочити з руки малюка.

Дорожній дрес-код

Використовуйте світловідбиваючі елементи в своєму одязі та в одязі дитини, вони багаторазово підвищують безпеку при переході дороги в темний час доби.

Ілюстративне фото (pixabay)

Користувачі мережі жваво відреагували на корисні поради та зазначили, що такі прості істини насправді рятують життя. Також в коментарях до посту підписники доктора Комаровського вказали й на інші поширені помилки, які останнім часом досить часто можна спостерігати - йдеться про самокати та велосипеди, на яких діти переїжджають дорогу "з легкої руки" їх батьків.

Ще б про перехід дороги та дітей із самокатом не завадило б додати. Страшно дивитися, як трирічні діти вперед батьків вилітають на самокатах на перехрестя;

Ще страшний момент, коли не привчають злазити з велосипеда і самокатів. Взагалі жодного разу не бачила, щоб злазили;

Додала б ще самокати і велосипеди. Самі йдуть - у телефон дивляться, а дитина попереду на самокаті летить;

На днях переходячи дорогу на світлофорі я зробила зауваження хлопчику, який переїжджав дорогу на велосипеді. При цьому він йшов з бабусею. Дитині 7 років. І бабуся почувши зауваження "переходячи через дорогу потрібно вести велосипед поруч", сказала "з бабусею можна" - ось такі бабусі не свідомі. Адже в її руках життя маленької людини;

Особливо влітку багато ДТП з дітьми;

І самі не порушуйте правила на очах у дитини;

Шкода, що багато людей вважають себе безсмертними і серед них є мамки з дітьми. А як же вчили завжди зі школи - подивитися по сторонах і переконатися в безпеці? Добре як зеброю, але багато хто навіть не доходять до неї і тим самим ще й вчать своїх дітей! Будьте акуратні! Життя одне!

Прості речі рятують життя...

Скрін коментарів

Раніше ми писали про те, що доктор Євген Комаровський розвіяв популярний міф щодо дитячого раціону - мова йде про м'ясо на тарілці дитини, яке деякі батьки побоюються давати своїм малюкам з тієї чи іншої причини.

Нагадаємо, нещодавно доктор Комаровський розповів, можна гуляти при ГРВІ.