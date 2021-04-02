Лідер ОПЗЖ Бойко: немає даних, щоб називати Путіна вбивцею

Після того як Юрію Бойку поставили пряме запитання, чи вважає він (як і Джо Байден) Володимира Путіна вбивцею, політик припустив, що президента США просто підловили журналісти таким питанням.

"Я думаю, що президента Байдена просто зловили журналісти", - заявив Бойко.

Співголова ОПЗЖ обурився, як можна на такому високому рівні обговорювати подібні питання. Адже після таких висловлювань переговори в "нормандському форматі" будуть неможливі.

"А як ви збираєтеся вести переговори в "нормандському форматі" з такою позицією? Ви будете домовлятися або звинувачувати когось, обзивати? Не ви, припустимо, а президент країни. Ось він поїде на переговори - і що йому робити? У "нормандському форматі" сидить пані Меркель, сидить пан Макрон, сидить пан Путін - заходить пан Зеленський і каже: "Я з тобою взагалі говорити не буду"? Або як?" - заявив Бойко.

Журналісти знову повторили питання, уточнивши, що Байдену теж доведеться зустрічатися з Путіним, але це не заважає йому відкрито демонструвати свою позицію.

"У мене немає таких даних, що він - вбивця", - підкреслив Бойко.

Відео: Юрій Бойко розповів, чи вважає Путіна вбивцею (tsn.ua)