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Лідер гурту "Бумбокс" захворів на коронавірус

Автор: Анна Шиканова

Фронтмен гурту "Бумбокс" повідомив, що підчепив COVID-19

Фронтмен української групи "Бумбокс" Андрій Хливнюк повідомив, що заразився коронавірусом. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Як зазначив Андрій Хливнюк, стан його здоров'я задовільний і поки що причин для занепокоєння немає.

"Друзі, на жаль, я захворів на COVID-19. Відчуваю себе як при сильній застуді. Не хвилюйтеся, будь ласка, і бережіть себе", - написав музикант і запропонував тим, хто хоче надати якусь допомогу – взяти під опіку дітей-сиріт на сході України.

Про те, де і як Хливнюк міг заразитися коронавірусом, він повідомляти своїм фанатам не став.

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Варто відзначити, що у колективу заплановані концерти на найближчі кілька днів – 10 жовтня "Бумбокс" повинен був виступити в Хмельницькому та дати два концерти у Філармонії, а 13 жовтня група повинна була відвідати Львів.

На цей момент офіційні представники колективу не коментують хворобу Андрія Хливнюка та інформації про скасування або перенесення концертів поки що немає.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що сім'я телеведучої Марічки Падалко після перенесеного коронавірусу знову захворіла. Як розповіла телеведуча, організм дуже вразливий до різних вірусів і інфекцій після COVID-19.

А також ми розповідали про те, що хореограф Олена Шоптенко заразилася коронавірусом разом зі своїм партнером по "Танцях з зірками" Олегом Вінником.

Прогноз погоди
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Новини України БумбоксАндрій Хливнюк