Лидер мнения или прислужник Кремля? Кто такой Лира Гонсало, из-за которого Маск "наехал" на Зеленского

Кто такой Лира Гонсало

Гонсало Анхель Кинтилио Лира Лопес - американский и чилийский видеоблогер, писатель и режиссер. Известен также как Coach Red Pill.

Детство он провел в долине Сан-Фернандо в Калифорнии. Среднее образование получил в Колледже святого Георга в столице Чили Сантьяго де Чили.

В 1991 году поступил в частный Дартмутский колледж в США, который окончил с отличием в 1995 году, получив степень бакалавра истории и философии.

С 1997 года Лира начал выпускать романы (на английском и испанском языках). Переехав в 1998 году в Нью-Йорк написал сценарий и сам поставил короткометражную комедию So Kinky.

Позже участвовал в разработке видеоигр и начал публиковать в своем блоге экономические анализы.

С 2017 года он публиковал видео под псевдонимом Coach Red Pill.

В них он, в частности, высказывался в антифеминистском и женоненавистническом ключе, публиковал дезинформацию о пандемии COVID-19, в политике поддерживал ультраправые идеи, антикоммунизм и диктатуру Аугусто Пиночета.

Лира Гонсало под псевдонимом Coach Red Pill (скриншот: youtube.com/Coach Red Pill)

Деятельность в Украине

На момент полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году Гонсало находился в Киеве (до этого на протяжении нескольких лет жил в Харькове). Он позиционировал себя как "независимый и беспристрастный обозреватель происходящего вокруг".

В то же время он отрицал трагедию в Буче и называл ее "большой аферой". Нападение РФ на наше государство он называл "одним из самых блестящих вторжений в современной истории".

Отмечал, что российские войска не наносят вреда гражданским лицам, публиковал теории заговора о разработке Украиной биологического оружия и рассказывал, будто президент Владимир Зеленский употребляет наркотики.

5 мая 2023 года был задержан Службой безопасности Украины в Харькове по обвинению в "оправдании российской агрессии". Состоит под стражей.

Блогер имеет двойное гражданство (скриншот: youtube.com/Coach Red Pill)

С чего начался скандал в сети

9 декабря американский пропагандист "русского мира" и продвигатель различных теорий заговоров Такер Карлсон опубликовал в социальной сети Х (известной ранее как Twitter) сообщение с 19-минутным видео.

В нем он обвинил украинские власти, в частности Владимира Зеленского, в "незаконном" задержании и "пытках" американца Лиры Гонсало.

По словам скандального телеведущего, блогера якобы задержали из-за "критики" президента Украины.

Сообщение пропагандиста (скриншот: twitter.com)

Реакция Маска

10 декабря американский предприниматель, миллиардер и владелец компании SpaceX и соцсети Х Илон Маск оставил под корреспонденцией комментарий, в котором поддержал позицию Карлсона.

Он не забыл также напомнить, что США помогают Украине в борьбе с агрессором.

Скриншот

"Гражданин США сидит в тюрьме в Украине после того, как мы отправили более 100 миллиардов долларов? Есть ли в этой истории нечто большее, чем просто критика Зеленского? Если это все, то здесь у нас серьезная проблема", - подчеркнул бизнесмен.

Кроме того, он обратился лично к Зеленскому.

Скриншот

"Президент Зеленский. Просветите, пожалуйста, людей Америки по этому поводу", - написал миллиардер.

Немного погодя он обратился также и к президенту США Джо Байдену.

Скриншот

"Каков статус этого американского журналиста, Джо Байден?" - говорится в его сообщении.

Позже владелец соцсети снова акцентировал внимание подписчиков на этой теме.

Скриншот

"В Украине американского ютубера заключили в тюрьму на пять лет и якобы пытали за видео. Это не нормально", - подчеркнул он.

Что говорят в СБУ

О разоблачении и задержании блогера с двойным гражданством - Чили и США - СБУ сообщила в мае 2023 года.

Согласно данным украинских спецслужб, он систематически оправдывал российскую агрессию в Украине, отрицал военные преступления РФ, распространял пророссийские тезисы в социальных сетях и утверждал, будто бы ВСУ обстреливают свою же территорию и в Украине царит неонацистский режим.

Такая деятельность является уголовным правонарушением, предусмотренным статьей 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

СБУ действует в рамках законодательства (иллюстративное фото: facebook.com/SecurSerUkraine)

Исходя из этого, в тот же месяц суд избрал блогеру меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Позже за него внесли залог и фигуранта дела отпустили под домашний арест.

В СБУ рассказали также, что в июле блогер нарушил закон и попытался сбежать от правосудия - на собственном мотоцикле пытался выехать за границу через пункт пропуска Украины с Венгрией.

На границе его не пропустили, а позже - по решению суда - задержали в Закарпатье и принудительно доставили в Харьков.

В настоящее время этот блогер находится под стражей в Харьковском следственном изоляторе.

В СБУ уточнили, что досудебное расследование по данному уголовному производству окончено, а рассмотрение дела в суде назначено на 12 и 21 декабря.

В заключение в пресс-службе СБУ подчеркнули, что все действия украинских правоохранителей происходили и происходят исключительно в рамках действующего законодательства.