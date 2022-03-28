Лідер "Бумбоксу" Хливнюк показав, як виглядає після поранення в обличчя

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк показав, як виглядає через два дні після поранення в обличчя.
Знімки музикант розмістив у своєму Instagram.
"Прекрасного весняного дня, друзі! Спасибі за гори добрих слів і нудсіків. Одужую не по днях, а по хвилинах! Люблю вас", - написав він.
На фото видно, що рана від осколка на обличчі ще кровить, а набряк дістався до правого ока. Зараз музикант перебуває в лікарні.
Фото: Андрій Хливнюк, лідер гурту "Бумбокс" (instagram.com/andriihorolski)
42-річний фронтмен групи "Бумбокс" зараз служить у складі оперативної групи з ветеранів війни під Києвом. У суботу, 26 березня, він потрапив під мінометний обстріл.
У підсумку музикант отримав поранення, а його колона втратила два пікапи.
З його правої щоки вийняли осколок і поклали в лікарню.
Раніше ми писали, що блогерка з Дніпра, яка називала Путіна "красунчиком", тепер ридає під обстрілами.
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