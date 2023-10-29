Лежит в джакузи. Мэтью Перри перед смертью сделал пророческое фото

Мэтью Перри перед смертью сделал пророческое фото

На фотографии знаменитость отдыхает в джакузи, полностью расслабленный, наслаждаясь музыкой и прекрасным ночным видом города.

"О, такая теплая вода, кружащая вокруг, доставляет вам удовольствие? Я Мэттью", - подписал снимок актер.

Мэттью Перри (фото: instagram.com/mattyperry4)

Эта публикация стала последней, опубликованной Мэттью перед своей смертью.

Фаны отреагировали на трагедию

Десятки тысяч комментариев оставили поклонники под этой трогательной фотографией. Они не могут поверить, что их кумира больше нет.

Его последний пост был на том месте, где он умер. Так ужасно. Покойся с миром

Покойся с миром, человек, ты принес столько радости и счастья, даже в самые темные дни ты заставил всех улыбаться

У меня нет слов, не могу поверить, что он ушел

Тот факт, что он умер от утопления в горячей ванне, и это его последний пост, где говорит, что теплая вода делает ему приятно, убивает

Сердце разбито, когда я услышал эту новость. Тебя уж очень не хватает

"Друзья" - это мое любимое шоу с детства, оно уже не будет, как раньше

Мэттью Перри (фото: instagram.com/mattyperry4)