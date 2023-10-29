Лежит в джакузи. Мэтью Перри перед смертью сделал пророческое фото

Звезда "Друзей" Мэттью Перри незадолго до смерти сделал пророческий кадр в той же гидромассажной ванной, где его нашли мертвым.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram актера.
На фотографии знаменитость отдыхает в джакузи, полностью расслабленный, наслаждаясь музыкой и прекрасным ночным видом города.
"О, такая теплая вода, кружащая вокруг, доставляет вам удовольствие? Я Мэттью", - подписал снимок актер.
Мэттью Перри (фото: instagram.com/mattyperry4)
Эта публикация стала последней, опубликованной Мэттью перед своей смертью.
Десятки тысяч комментариев оставили поклонники под этой трогательной фотографией. Они не могут поверить, что их кумира больше нет.
Мэттью Перри (фото: instagram.com/mattyperry4)
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