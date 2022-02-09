Лежав у реанімації весь у синцях: у Полтаві волонтери підозрюють матір у побитті 4-річного сина
У Полтаві волонтери стурбовані тим, що з лікарні з матір'ю виписують 4-річного хлопчика. Дитина потрапила в реанімацію 2 лютого 2022 року. При цьому на його тілі медики помітили синці. Небайдужі побоюються, що мати продовжить бити сина.
Про це повідомляє ТСН.
За словами волонтерів, дитина сама нічого розповідати не хоче. Хлопчик сильно наляканий і в присутності сторонніх людей завжди мовчить. При цьому в лікарні він був весь в гематомах і навіть не міг ходити. Медики ставили йому катетор.
При цьому волонтери зазначають, що ні поліція, ні соціальні служби не прийшли перевірити сім'ю.
"Мати постійно плутається в свідченнях. Щоразу розповідає про те, що сталося з її сином. Діагноз теж ніхто не говорить. Спочатку говорила, що він отруївся випадково щурячою отрутою, а потім, що його побила старша сестра, якій, на хвилиночку, 7 років", - кажуть волонтери.
У них також є підозра, що мати хлопчика випиває. У поліції ці підозри відкидають. Правоохоронці кажуть, що матір дитини та інших родичів вони вже опитали.
За фактом побиття дитини відкрито кримінальне провадження за ст. 125, але в поліції чекають ще висновки лікарів, які повинні підтвердити або спростувати інформацію щодо насильства з боку рідних.
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