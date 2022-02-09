Лежав у реанімації весь у синцях: у Полтаві волонтери підозрюють матір у побитті 4-річного сина

У Полтаві волонтери стурбовані тим, що з лікарні з матір'ю виписують 4-річного хлопчика. Дитина потрапила в реанімацію 2 лютого 2022 року. При цьому на його тілі медики помітили синці. Небайдужі побоюються, що мати продовжить бити сина.

За словами волонтерів, дитина сама нічого розповідати не хоче. Хлопчик сильно наляканий і в присутності сторонніх людей завжди мовчить. При цьому в лікарні він був весь в гематомах і навіть не міг ходити. Медики ставили йому катетор.

При цьому волонтери зазначають, що ні поліція, ні соціальні служби не прийшли перевірити сім'ю.

"Мати постійно плутається в свідченнях. Щоразу розповідає про те, що сталося з її сином. Діагноз теж ніхто не говорить. Спочатку говорила, що він отруївся випадково щурячою отрутою, а потім, що його побила старша сестра, якій, на хвилиночку, 7 років", - кажуть волонтери.

У них також є підозра, що мати хлопчика випиває. У поліції ці підозри відкидають. Правоохоронці кажуть, що матір дитини та інших родичів вони вже опитали.

За фактом побиття дитини відкрито кримінальне провадження за ст. 125, але в поліції чекають ще висновки лікарів, які повинні підтвердити або спростувати інформацію щодо насильства з боку рідних.