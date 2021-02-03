Ліз цілуватися з язиком, плескав по попі: спливли деталі домагань військового комісара в Чернігові

У Чернігові спалахнув скандал через звинувачення в домаганнях з боку військового комісара, полковника Олександра Криворучка. На неналежну поведінку офіцера і докучання скаржилася підполковник Ольга Деркач. Зараз за фактом інциденту поліція почала розслідування, а самого Криворучко звільнили з рядів військових.

43-річна Ольга Деркач розповіла, що вона та її колеги вже не перший рік потерпали від домагань військового комісара. Про це пише портал Чернігова.

Ольга потрапила до лав армії відразу після школи, сама родом з Глевахи Київської області. У 1995-му, коли їй було 17 років вступила у Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, закінчила його у 2000 році. З 2009 року почала працювати в Чернігівському обласному військкоматі. Має 25 років вислуги, учасниця бойових дій (перебувала 8 місяців в зоні АТО). У Ольги в підпорядкуванні значиться 9 підлеглих - 1 військовий і 8 цивільних, вона виховує 16-річну дочку.

Ольга Деркач страждала від домагань військового комісара (фото: gorod.cn.ua)

Жінка розповіла, що з Олександром Криворучко у військкомат вони прийшли майже в один час - у 2009 році. Поки він обіймав посаду заступника комісара, вона з ним майже не перетиналася, а коли став військовим комісаром - почала відчувати на собі його увагу.

"Криворучко розлучений, має дорослу доньку. Спочатку я намагалася ставитися до його компліментів і дотиків з розумінням і терпінням - ну, такий темперамент у чоловіка, що робити. Наприклад, для нього нормально, коли після ранкового шикування на плацу він цілує кількох наближених до себе жінок, як би по-дружньому, вітаючись, але я сумніваюся, що подібне можна побачити в інших військових установах. Він так цих жінок привчив, навіть прізвисько йому дали "заслужений цілувальник військкомату". Свого часу і я так до нього підходила, якщо не підійдеш поцілувати, запитує: "Що, дуже горда, чи що?" - згадує Ольга.

Потім приставання військового ставали ще більш непристойними.

"Коли я заходила в кабінет, занести якісь документи і т. д., він хапав мене за груди, просовував руку між ніг і стискав у зоні геніталій, коли я нахилялася для пояснень над документом, міг просунути руку між отвором поясом штанів і моїм тілом. Плескав по сідницях, зокрема у присутності офіцерів. Ліз цілуватися з язиком, в губи", - розповідає військова.

Ольга зазначає, що всі жінки у військкоматі обговорюють ці домагання, але ніхто не насмілюється відкрито про це заговорити, щоб їх перевели в інше місто, або ж бояться втратити роботу.

За словами прес-секретаря поліції області Наталії Слабеняк, зараз проводяться слідчі дії. Кримінальне провадження відкрито за статтею "Примус особи без її добровільної згоди до здійснення акту сексуального характеру з іншою особою". Її санкція передбачає штраф або арешт на строк до 6 місяців.

Раніше повідомлялося, що молода українка поскаржилася на домагання військових лікарів під Сумами, куди приїхала у відрядження для проведення диспансеризації пацієнтів.