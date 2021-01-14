До літа все вщухне: епідеміолог розповіла, коли хвилі коронавірусe підуть на спад

Зниження захворюваності коронавірусом в Україні розпочнеться навесні, а до літа епідемія почне вщухати. До кінця 2021 року COVID-19 може стати звичайним респіраторним вірусом.

Такий прогноз зробила завідувачка відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського доктор медичних наук, професор Алла Мироненко в інтерв'ю для видання "Факти".

"Думаю, зниження захворюваності відбудеться і раніше квітня, а до літа епідемія вщухне. Восени, сподіваюся, це вже буде звичайний респіраторний вірус, який найчастіше вражає дітей. Якщо вони "познайомляться" з вірусом в дитинстві, то в них виробиться імунітет. При наступній зустрічі може боліти горло, виникнути нежить, кашель, але ніхто не помре. Відомо шість коронавірусів, які нічим особливо не відрізняються від тих, що викликають звичайні ГРВІ", - вважає фахівець.

Вона додала, що в Україні офіційно зареєстровано понад мільйон позитивних, але цю цифру можна сміливо помножити на три, через те, що у багатьох районах немає вірусологічних лабораторій і фахівці проводять аналізи на виїзді в середньому один раз в тиждень.

Це призводить до того, що люди без ускладнень, які лікуються вдома самостійно – просто не потрапляють в офіційну статистику. На думку Мироненко, вже 30-35% населення перехворіли та несприйнятливі до коронавірусу.

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