Літні кишкові інфекції: як уберегти дітей і дорослих від сезонних проблем

Як заражаються кишковими інфекціями

Лікар зазначила, що вірусні інфекції та кишкові активізуються саме влітку, в спекотний сезон. Це в першу чергу стосується тих бактерій, які потрапляють в організм з водою і викликають діарею. Малюкові досить лизнути воду під час купання або вмивання і це може привести до неприємностей. Для немовлят бажано кип'ятити воду для гігієнічних процедур, а для пиття – давати тільки пляшкову, теж кип'ячену.

"Збудниками кишкових інфекцій можуть бути бактерії, віруси та іноді - найпростіші. Найпоширенішими є віруси, 70% припадає на ротавірусні інфекції. З кишкових бактеріальних до важких відносяться дизентерія, сальмонельоз, ентеропатогенна кишкова паличка. Зараз, на відміну від минулих років, в основному, превалюють вірусні кишкові інфекції, дизентерії та сальмонельоз зустрічаються набагато рідше, ніж раніше", - розповіла педіатр.

Які симптоми говорять про кишкову інфекцію

За словами лікаря, кишкові інфекції передаються фекально-оральним способом, контактним, водним або харчовим. Найчастіше - це брудні руки або предмети побуту. Наприклад, хвора людина не помила руки після туалету, взялася за дверну ручку, а потім за неї помацали й інші члени сім'ї.

Ще один спосіб зараження - інфіковані та ті, що неправильно зберігалися, харчові продукти. Овочі та фрукти можуть бути погано вимиті або заражені бактеріями.

Основні симптоми:

Нудота

Блювота

Діарея

Підвищення температури

Починається хвороба по-різному - іноді бурхливо і з усіма симптомами, іноді поступово. Від перших симптомів до важкого розвитку може пройти 2-3 години. З дітьми це особливо небезпечно, через те, що вони швидше втрачають рідину і не можуть пити або їсти. З сімейним лікарем потрібно зв'язатися відразу, при появі перших симптомів.

"Основна небезпека кишкових інфекцій полягає в розвитку важкого стану, який може супроводжуватися зневодненням, втратою електролітів, нирковою недостатністю, судомами та навіть комою", - зазначила лікар.

Вона додала, що у малюків слабший імунітет і кислотність шлункового тракту нижче, ніж у дорослих. Тому дорослий може випити заражену воду і навіть не помітити, а у дитини можуть бути небезпечні наслідки. У зоні ризику знаходяться найменші, які все тягнуть в рот - вони так пізнають світ.

"Небезпека таких хвороб у дітей до року ще й у тому, що дуже швидко змінюється клінічна картина. Дитина вирвала пару раз і заспокоїлася, мама не нервує. Не хоче пити, сонний - ну, може, втомився, хоче поспати. Нездужання може списуватися на спеку, на ріжучі зуби. А йому насправді вже погано, і, якщо дитина, який зазвичай рухлива, спить або весь час лежить, стала рідко мочитися, відмовляється від їжі та пиття - це тривожні симптоми, що вимагають термінової госпіталізації. І якщо цей період пропустити – будуть серйозні проблеми. Тому важливо зв'язуватися з лікарем при перших підозрілих проявах", - розповіла педіатр.

Як допомогти дитині з кишковими інфекціями

Медик радить відпоювати дитину після перших проявів блювоти, щоб уникнути зневоднення організму. Паузи потрібно робити на 20-30 хвилин, щоб малюк не вирвав відразу. Найкраще давати рідину з електролітами для дітей. Можна відпоювати ложкою, головне - регулярно. Можна давати чай, компоти із сухофруктів. А ось соки - не варто. Експериментувати з ліками – теж не потрібно. З раціону потрібно виключити молочне, масло, бульйони, жири. Порції повинні бути менше звичайного і не потрібно намагатися нагодувати дитину обов'язково.

Як уникнути зараження кишковими інфекціями

Будь-які фрукти та овочі потрібно ретельно мити. Навіть ті, які ви виростили самостійно. Для дітей - найкраще обдати все окропом.

Молоко і сир – тільки після термічної обробки, у вигляді запіканок, вареників, сирників.

На стихійних ринках нічого не купувати. На відпочинку - не купувати нічого з рук.

Дітям не давати кондитерські вироби – торти, тістечка. Відмовитися від фастфуду і хот-догів.

Яйця потрібно мити перед приготуванням з милом, готувати омлети або відварені яйця. А ось домашні малюкам краще не давати.

Влітку готувати потрібно на один раз і зберігати їжу не більше ніж добу. Навіть у холодильнику.

Перед їжею, після прогулянки та туалету – ретельно мити руки.

Кухня повинна бути в чистоті. Це стосується всіх поверхонь. Рушники потрібно міняти щодня, а сміття не накопичувати.

Іграшки потрібно щодня мити в гарячій воді з милом.

Дитячий посуд регулярно кип'ятити.

Нігті малюкам потрібно обстригати коротко і м'яко привчати до того, що в рот руки тягнути не можна.

Влітку частіше прибирайте у квартирі, обробляйте поверхні.

Які продукти не можна купувати в спеку

Медики розповіли, які продукти категорично не можна купувати в жарку погоду, щоб не допустити отруєння.

Молочна продукція. Сирні маси, десерти, фруктові йогурти, коктейлі з молока – ці продукти дуже швидко псуються, і в солодкому середовищі бактерії розмножуються дуже швидко. Зоною ризику можуть служити навіть запіканки та сирники, якщо вони простояли без холодильника дві години.

Тістечко. Будь-які продукти з кремом в літню спеку - бомба уповільнених дій. На відкритому повітрі за 3-4 години така їжа перетворюється в отруту. Заварний крем гине за 6 годин, білковий - за 7 годин. Найнебезпечніший крем - з вершкового масла.

Риба. Найнебезпечніша риба влітку - осетрова. Якщо її не обробити відразу після вилову – вона стає отруйною. У хребті зі спинним мозком дуже швидко починають розмножуватися небезпечні бактерії, які можуть викликати навіть летальний результат.

Морозиво. Особливо небезпечно морозиво зі спеціальних автоматів. Термін придатності продукту становить 30 годин, але їм торгують близько 2 тижнів. У м'якому морозиві швидко заводяться бактерії, особливо сальмонела.

Салати з майонезом. При температурі в +16 градусів майонез починає перетравлювати сам салат. Будь-яка страва з майонезом має бути з'їдено відразу в літній період. А краще майонез в спеку просто не використовувати.