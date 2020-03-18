Летальний результат забезпечений: вчені назвали помилки в лікуванні коронавіруса

Коронавірус на думку медиків може бути більш небезпечним, якщо використовувати неправильне лікування інфекційного захворювання. У Китаї, де вже випробували перші вакцини від коронавіруса, припустили, що європейські медики допускають їхні помилки, які були зроблені при боротьбі з поширенням нового коронавіруса в місті Вухань.

У першу чергу мова йде про недостатній захист медичних працівників, які щодня контактують з інфікованими людьми, особливо отоларингологів. Про це, як повідомило у вівторок агентство Bloomberg, фахівці з Вуханя заявили в ході прес-конференції.

"Лікарі знаходяться в дуже близькому контакті з пацієнтами, тому вони так легко заражаються. Необхідно вчити медиків і пояснювати їм, як захистити себе", - зазначив голова відділення інтенсивної терапії лікарні Медичного коледжу Пекінського союзу Ду Бінь.

Крім того, недолік захисного обладнання і відсутність розуміння природи вірусу призвели до того, що в перші тижні спалаху в Китаї захворіли тисячі працівників сфери охорони здоров'я. Щонайменше 46 з них померли.

Також лікарі нагадали про необхідність проведення якомога більшої кількості тестів, через те, що найчастіше захворювання може протікати в легкій формі або безсимптомно.

"Я не уявляю, як можна виявити випадки захворювання і встановити контакти хворих, якщо не проводити тести", - зазначив Ду Бінь.

Варто зазначити, що своєчасне тестування на коронавірус стало своєрідним індикатором компетентності національних урядів і систем охорони здоров'я.

Прес-секретар Всесвітньої організації охорони здоров'я Крістіан Ліндмайер 17 березня заявив, що при самолікуванні від коронавіруса ібупрофен потрібно замінити на парацетамол. Повідомляється, що продовжується вивчення негативного впливу ібупрофену на заражених.

Нагадаємо, що "Укрпошта" може почати доставляти ліки.