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Леся Никитюк засветилась в страстных объятиях с полуобнаженным бойфрендом (фото)

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Иванна Пашкевич

Известная украинская ведущая Леся Никитюк, которая на днях подогрела слухи о возможном романе, опубликовала новое пикантное фото со своим бойфрендом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на снимке, которым Леся поделилась с фанами в stories, видно обнаженный торс бойфренда ведущей с татуировкой черепа, покрывающей всю спину.

Пара позирует перед зеркалом в страстных объятиях. Никитюк одета в рубашку и частично закрывает лицо телефоном.

"Бобровое утро", - лаконично подписала она снимок.

Скриншот

Отметим, что слухи о новом романе звезды появились после того, как она начала публиковать загадочные фотографии с бойфрендо . При этом она не показывает его лицо.

Скриншот

Добавим, что личную жизнь Никитюк предпочитает держать в тайне. Известно, что она не была замужем.

В 2017 году ведущая сообщила о предстоящей свадьбе с киевским бизнесменом, с которым на тот момент жила по соседству. Однако, она так и не состоялась, поскольку пара в итоге распалась.

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