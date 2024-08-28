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Леся Никитюк поразила украинцев откровенными фото в бикини с леопардовым принтом

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Катерина Собкова

Известная телеведущая Леся Никитюк показала в сети, как проводит последние летние дни. Для этого она выбрала серию фото в достаточно откровенном купальнике.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост в Instagram знаменитости.

Никитюк в бикини (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая часто делится со своими подписчиками снимками как со съемок и различных мероприятий, так и фото в повседневной жизни. На этот раз Никитюк, которой в этом году исполняется 37 лет, показала фото в бикини и в очередной раз похвасталась своей идеальной фигурой.

"Как вы провели лето? - Нормально", - подписала она публикацию.

Для снимков Леся выбрала комплект в трендовом леопардовом принте: плавки на завязках с завышенной линией талии, лиф-треугольники и укороченный топ с рукавами три четверти.

Никитюк в бикини (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

На некоторых фото Никитюк позировала также со своей собакой Рафиком, у которой, к слову также есть аккаунт в Instagram с множеством подписчиков.

Как отреагировали в сети

Фолловеры телезвезды тут же принялись комментировать ее горячие фото. Среди них, к слову, были и известные люди:

  • "Норм", - лаконично прокомментировал Тарас Цымбалюк.
  • "Гарнюня", - отметила актриса Наталка Денисенко.

Другие пользователь сети также оценили фигуру Никитюк в бикини - кто-то выразил это словесно, а другие поставили смайлики с "огнем" в комментариях:

  • "Красавица".
  • "Леся, вы невероятная, невозможно глаз отвести".
  •  "Шикарная".
  • "Сексуальная".
  • "Фигура - огонь".
  • "Ну просто глаз не оторвать".
  • "Вы невероятно красивая".
  • "Просто красавица, фантастическая".
  • "Очень красивые ножки".

Никитюк со своим питомцем (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

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