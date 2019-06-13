Леся Нікітюк рознесла шикарний готель в Туреччині: у басейні плавають фекалії

Моторошні фото шокували користувачів мережі
Леся Нікітюк рознесла популярний 5-зірковий готель Туреччини, в якому побували знайомі артистки. Про неприємний інцидент телеведуча розповіла у соцмережі Instagram.
Шокуючі фото показали куми Лесі, які довірилися агенству і полетіли, до того ж, їх знайомих довго переконували в тому, що якість обслуговування стояча.
За словами відпочивальників, на сніданок подали омлет із протухлих яєць, а коли вони зайшли в номер - зрозуміли, що там давно ніхто не прибирався. Будівля виглядала зовсім непрезентабельно: обдерті стіни та патьоки тут же попадалися на очі. Крім того, в дитячому басейні плавали фекалії.
"Гадючник просто капець! Виникає питання: як такому готелю надали статус 5 зірок?!", - обурюється Леся.
Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Крім того, зірка звернулася до українців за допомогою і запитала ради, як було б правильніше вирішити подібне питання. Фанати не пройшли повз та надали Никитюк кілька рекомендацій:
Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Нагадаємо, що Леся Нікітюк у ботфортах засвітилася в обіймах відомого шоумена.
Ми писали, що Леся Нікітюк вразила образом в сукні з маминої шафи.
Раніше Леся Нікітюк шокувала епатажним образом з бородою і декольте.