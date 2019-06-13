Леся Нікітюк рознесла шикарний готель в Туреччині: у басейні плавають фекалії

Леся Нікітюк рознесла популярний 5-зірковий готель Туреччини, в якому побували знайомі артистки. Про неприємний інцидент телеведуча розповіла у соцмережі Instagram.

Шокуючі фото показали куми Лесі, які довірилися агенству і полетіли, до того ж, їх знайомих довго переконували в тому, що якість обслуговування стояча.

За словами відпочивальників, на сніданок подали омлет із протухлих яєць, а коли вони зайшли в номер - зрозуміли, що там давно ніхто не прибирався. Будівля виглядала зовсім непрезентабельно: обдерті стіни та патьоки тут же попадалися на очі. Крім того, в дитячому басейні плавали фекалії.

"Гадючник просто капець! Виникає питання: як такому готелю надали статус 5 зірок?!", - обурюється Леся.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Крім того, зірка звернулася до українців за допомогою і запитала ради, як було б правильніше вирішити подібне питання. Фанати не пройшли повз та надали Никитюк кілька рекомендацій:

А тепер фоткаємо та знімаємо відео з усіма претензіями і в письмовій формі викладаємо на фірмовому бланку у готельного гіда. Далі виставляємо претензію про переселення та чекаємо 45 хвилин. Переселять!

Жесть, бідні люди! Чекають відпустку, економлять, щоб відпочити і тут таке розчарування.

Кошмар... Подивившись фото, подумала що це похабенький готель у Затоці.

Люди, читайте відгуки перш ніж їхати кудись відпочивати. Звичайно, гарантій немає, але хоч трохи будете мати уявлення про місце, куди ви збираєтеся.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

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