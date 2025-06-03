Леся Никитюк показала пикантные фото с женихом-военным

Так, Леся опубликовала фото, на котором просыпается рядом с Дмитрием в постели и нежно лаская его волосы.

"Не знаю, как вы, а я только за такие утра", - поделилась эмоциями ведущая.

На фотографии видно обнаженную спину ее любимого, покрытую татуировками.

Между влюбленными уютно расположился домашний любимец - пес Рафик.

Леся Никитюк показала любимого (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Впоследствии телезвезда выложила еще один кадр, где Дмитрий уже проснулся и собирается возле кровати.

"Быстро назад я сказала", - в шутку прокомментировала она.

Очевидно, Никитюк не предпочитает расставаться с любимым, который защищает Украину от российской агрессии.

Леся Никитюк с возлюбленным Дмитрием (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Что известно об отношениях телеведущей

В январе 37-летняя Никитюк объявила о помолвке с 28-летним военнослужащим Дмитрием Бабчуком, который служит в морской пехоте. Предложение руки и сердца мужчина сделал во время совместного зимнего отпуска в Карпатах.

Никитюк показала обручальное кольцо (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Официально об отношениях пары стало известно в октябре 2024 года. Тогда телеведущая опубликовала первое совместное фото с возлюбленным и подтвердила слухи об их романе.

Леся Никитюк с возлюбленным-военным (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телезвезда долгое время скрывала мужчину. Лишь интриговала совместными кадрами с ним, не показывая лица. Однако когда в сети раскрыли личность избранника, она все же решилась объявить об их отношениях. Этот брак будет первым для звезды.