Леся Нікітюк похвалилася розкішною фігурою в купальнику: гарячі фото з Таїланду

Для зйомки Леся вибрала оригінальний синій купальник - злитий, але зі спокусливим вирізом в районі живота і грудей. Волосся ведуча зібрала в хвіст.

Вона приймала ефектні пози в басейні-інфініті - так називається водойма, в якій вода переливається через один або кілька країв, створюючи враження, що водна поверхня не має межі.

Такі басейни зазвичай влаштовують в місцях, де край басейну візуально зливається з видом на океан або небо - за спиною у Леді Ле відкривається запаморочливий вид на пальми і пляж.

Вона із задоволенням демонструвала на камеру свою розкішну фігуру - тонку талію, довгі ноги і апетитні груди.

Леся Нікітюк показала фігуру в оригінальному купальнику (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Фотошпалери, які ви заслужили", - підписала гарячі кадри Нікітюк.

Підписники ведучої прийшли в захват від спекотних фото і засипали її компліментами в коментарях.