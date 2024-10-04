Леся Никитюк намекнула на новые отношения пикантным фото

Так, ведущая в последнее время постоянно подогревает интерес публики к своей личной жизни. Около месяца назад она опубликовала снимок в лифте в обнимку с неизвестным мужчиной, который приобнимал ее за спину. Его лицо Никитюк естественно не показала.

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Затем она опубликовала фото с роскошным букетом в осенних оттенках и руку предполагаемого избранника на ее бедре.

Никитюк умеет интриговать (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

А вчера в ее Stories появился еще один неоднозначный кадр. Она опубликовала провокационное фото, на котором ее предполагаемый бойфренд стоит в трусах возле холодильника. А на его ноге виднеется большая татуировка, также можно заметить тату на спине.

"Кто-то ворвался в мою жизнь и в мой холодильник", - интригующе отметила Леся, а также поставила смайлик в виде розового сердца.

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Что известно о личной жизни Леси Никитюк

36-летняя ведущая официально никогда не была замужем и не имеет детей. После болезненного расставания с "соседом" 5 лет назад, о личной жизни Леси ничего не известно. Подписчики при любой возможности пытаются прояснить ситуацию в ее амурных делах, а ведущая всегда отшучивается.

"В основном все пишут "почему ее не берут замуж". Люди, раскрываю секрет: меня в пятом классе баба обмела веником. Я серьезно говорю! Это главная причина", - пошутила Леся как-то в Instagram-stories.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, Леся Никитюк - украинская телеведущая, блогер. Карьеру на телевидении начала после участия в программе "Рассмеши комика". Впоследствии стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка". Снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на каналах "Интер" и К1.

В 2018 году перешла работать на "Новый канал", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".

Леся Никитюк на съемках (фото: instagram.com/lesia_nikituk)