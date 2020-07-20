Леся Нікітюк "наїхала" на бідну медсестру, але те, що сталося далі, здивувало всіх

Леся Нікітюк своїм постом в Instagram змінила життя бідної медсестри (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Нікітюк буквально врятувала життя медсестрі з маленькою зарплатою

Леся Нікітюк і уявити не могла, що зможе змінити чиєсь життя, відправивши гнівне повідомлення в Instagram!

Але, як виявилося, ведуча "Нового каналу" не тільки надихає українців, дарує гарний настрій і змушує хоча б на деякий час забути про свої проблеми, а ще й по-справжньому змінює життя. Так, наприклад, сталося із звичайною українською медсестрою.

"Я дуже не люблю, коли люди скиглять. Іноді я відкриваю приватні повідомлення в Instagram і відписуюсь на випадкове повідомлення. Якось жінка написала мені: "Звісно, ви показуєте у сторіз процедуру, яка коштує три тисячі гривень. А я звичайна медсестра, в мене зарплатня 3,5 тисячі гривень на місяць!" Мене це дуже заїло, і я написала незнайомій жінці гнівне повідомлення: "При всій повазі, але це ваша проблема, що у вас немає 3,5 тисяч гривень на процедуру, це ваша проблема, що ви стільки заробляєте. Якщо ви хочете заробляти більше, треба пробувати щось змінити, не можна просто сидіти і скиглити - це нічого не дасть". Я знала, що це можуть заскринити, опублікувати десь, виставити мене не в найкращому світлі, але ризикнула", - розповіла Леся "Новому каналу".

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Відправивши повідомлення, Нікітюк чекала який завгодно реакції. Але ніяк не того, що сталося далі.

"Вона мені відповіла: "Лесю, я не очікувала від вас такого. У мене зараз сльози на очах. Ви мені зараз дали такого пенделя..." Минуло пару місяців, я знову гортала приватні повідомлення і натрапила на лист цієї ж жінки. Відкриваю, а там розповідь: через два тижні після нашої переписки вона звільнилася з роботи, влаштувалася у приватну клініку на зарплату в 12 тисяч гривень, причому досвід дозволив їй обійняти відразу дві посади. У неї нова красива форма, чоловіка покинула, постриглася-пофарбувалася, переїхала в нову квартиру і почала зустрічатися з заступником начальника відділення на своїй роботі", - ошелешила розповіддю Нікітюк.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Зрештою медсестра таки пішла на ту саму косметичну процедуру за три тисячі гривень. Що в черговий раз доводить: немає нічого неможливого, якщо ви правильно мотивовані!

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