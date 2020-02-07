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Ліки від опромінення: в Чорнобилі виявили унікальний грибок

STYLERЖиття    07.02.2020 - 16:11
Ліки від опромінення: в Чорнобилі виявили унікальний грибок
У Чорнобилі виявили унікальний грибок (Колаж РБК-Україна)

Вчені вивчили грибок з Чорнобиля і прийшли до несподіваних висновків

У Чорнобилі, в ядерному реакторі атомної електростанції, виявили унікальний грибок. За словами вчених, цей грибок витримує навіть саму потужну дозу радіації. Цей грибок пропонують використовувати для створення ліків проти радіації.

Як йдеться у статті журналу Scientific American, цей штам грибків, який був виявлений на ЧАЕС, може допомогти людям захищатися від опромінення. Вперше цей грибок був виявлений ще в 1991 році, через п'ять років після аварії на реакторі Чорнобильської АЕС. Він був чорного кольору і насичений гамма-променями. Вчені були вражені живучістю цього грибка і спробували з'ясувати, як йому вдалося вижити.

З'ясувалося, що грибок володіє унікальними властивостями не просто виживати в радіації, але і живитися нею. В ньому було виявлено велику кількість пігменту меланіну, який присутній в організмі людини. Меланін дозволив грибку нормально поглинати випромінювання і конвертувати радіацію в хімічну енергію.

Дослідник і НАСА Катсура Венкатесварана, який був автором дослідження та експериментів з цим грибком Cryptococcus neoformans, зазначив, що виділення грибка поглинають радіацію і це дає можливість створити ліки, які будуть захищати організм людини від шкідливих токсичних променів

Такий препарат можна буде використовувати для людей, які працюють на АЗС, пілотам літаків, працівникам АЕС, а також для онкохворих пацієнтів.

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