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Ліки від коронавірусу: у ВООЗ повідомили сумні новини про COVID-19

STYLERКоронавірус    13.05.2020 - 07:54
Ліки від коронавірусу: у ВООЗ повідомили сумні новини про COVID-19
Коронавірус в Україні і світі (Колаж РБК-Україна)

У Всесвітній організації охорони здоров'я зробили заяву про ліки проти COVID-19

Пандемія коронавірусу продовжує набирати обертів в Україні, а також у всьому світі. Кількість інфікованих COVID-19 українців перевалила вже за 16 тисяч осіб. Загальна кількість заражених у всьому світі вже перевалила за позначку в 4 мільйони осіб. Станом на 13 травня від коронавірусу загинуло вже понад 290 тисяч осіб, майже півтора мільйона пацієнтів одужали.

Вчені всього світу займаються вивченням нової коронавірусної хвороби, тестують ліки та намагаються винайти вакцину, яка допоможе всій планеті впоратися з пандемією.

У Всесвітній організації охорони здоров'я визнали, що на цей момент немає жодного препарату, який би цілком міг би зупинити COVID-19. Шанси на те, що вакцина буде знайдена найближчим часом, також дуже низькі.

Прессекретар ВООЗ Маргарет Харріс повідомила, що всі чинні нині методи лікування COVID-19 можуть тільки послабити перебіг хвороби або скоротити її тривалість. Про це вона заявила на брифінгу, пише Reuters.

"У нас є деякі методи лікування, які знаходяться на ранніх стадіях досліджень. Вони обмежують тяжкість або тривалість захворювання. Але у нас немає нічого, що могло б убити або зупинити вірус", - визнала Харріс.

Вона додала, що покладатися на винахід вакцини зараз дуже ризиковано, оскільки COVID-19 – це складний вірус, проти якого створити вакцину дуже важко.

На цей час у всьому світі розробляється майже 100 вакцин. На їх апробацію та тестування може піти не менше ніж рік.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені назвали причину високої смертності від коронавірусу.

Теги Новини України COVID-19Коронавірус
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