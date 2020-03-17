Ліки від коронавіруса знайдено: вже використовують у лікарнях

Коронавірус COVID-19 був успішно вилікуваний у лікарнях за допомогою експериментального препарату. Про це відзвітували лікарі з Італії. Що відомо про лікування коронавіруса - в матеріалі Styler.

Так, італійські лікарі заявили про позитивний результат лікування хворих коронавірусом препаратом від ревматоїдного артриту "Тоцилізумаб" (Tocilizumab), пише La Repubblica.

Вінченцо Монтесарчіо, лікар-інфекціоніст з лікарні Неаполя каже, що лікарні вже почали давати запити Італійської медичної агенції (AIFA) на такий план лікування.

Він розповів, що четверо пацієнтів, що надійшли в лікарню Котуньо в Неаполі 14 і 15 березня отримали таке лікування від COVID-19. Науковий експеримент отримав схвалення, вже 11 пацієнтів отримали таке лікування і вражаючі результати.

Причому лікували препаратом "складних пацієнтів, які знаходилися в реанімації після госпіталізації у важкому стані.

"Чотирьом пацієнтам у реанімації краще. По першому пацієнту ми чекаємо оцінки реаніматолога, перш ніж приступити до його екстубації. У трьох із чотирьох пацієнтів, які отримували "Тоцилізумаб", починаючи з суботи була отримана чудова відповідь на препарат", - сказано в повідомленні.

Про успішне лікування "важких" пацієнтів відзвітували у місті Козенца і в регіоні Апулія.

Компанія-виробник вже видала близько 600 одиниць препарату в різні лікарні країни.

"Механізм, що лежить в основі розладу COVID-19, дуже схожий на механізм онкологічного лікування. Ми також поговорили з китайськими лікарями, які вже лікували препаратом 21 пацієнта, і у 20 спостерігалося значне поліпшення", - заявили італійські медики.

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