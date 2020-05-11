Ліки від коронавируса: яка країна в Європі отримає першою

Коронавірус 2020 (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус діагностують у нових пацієнтів кожен день, але в Європі почнуть застосовувати експериментальні ліки

Коронавірус виявлено вже у понад 4 мільйонів осіб у всьому світі. При цьому в Україні кількість заражених налічує понад 15 тисяч осіб. Можливо лікарям вдасться ефективніше здійснювати лікування за допомогою експериментального препарату Авіган. Естонія стане однією з перших країн, які отримають японський препарат.

Авіган передали до естонського посольства в Токіо, 6 травня. В Естонію він повинен прибути на наступному тижні. В Японії цей препарат використовується для лікування грипу. Крім того, його застосовували і для лікування інших вірусних захворювань.

Авіган був схвалений владою Японії у 2014 році. Діюча речовина в ліках фавіпіравір була відкрита ще у 1998 році і розроблена компанією Toyama Chemical. Про це повідомляє ERR.

Коли спалах коронавірусу тільки почався Міністерство закордонних справ Естонії спільно з Департаментом здоров'я виявили бажання отримати препарат Авіган для випробування і потенційного лікування COVID-19.

Крім того, Авіган захотіли протестувати понад 80 країн. В рамках міжнародного співробітництва Японія передала Естонії препарат безкоштовно. Своєю чергою Естонія повинна поділитися результатами клінічних досліджень.

Нагадаємо, що американські вчені виявили новий спосіб передачі СOVID-19.