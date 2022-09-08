Ліки вже не допомагають, він не може ходити: Путін "втомився" і заснув прямо на зустрічі

Президент РФ виглядав втомленим

Так, зазначається, що російський президент виглядав втомленим на засіданні Ради з туризму РФ на Далекому Сході. Не відставали від нього й інші офіційні особи Кремля, вони теж засинали на зустрічі.

Путін заснув на зустрічі (скріншот)

У британських ЗМІ пишуть, що після цього факту, чутки про хворобу Путіна продовжили підігріватися.

На зустрічі спав не тільки Путін (фото: kremlin.ru)

Візит Путіна на Камчатку

До речі, в мережі пишуть, що під час візиту на Камчатку ноги 69-річного президента "неконтрольовано смикалися", а в якийсь момент він судорожно схопився за стілець.

Він також здавався змарнілим і, здавалося, часом насилу говорив через хрипкий голос.

На зустрічах Путін вже скаржився на задишку і втому, але все одно прийняв рішення брати участь.

"У Путіна перед вильотом на Камчатку загострилися проблеми. Незважаючи на застосування препаратів поліпшення не послідувало. По прибуттю на Камчатку Путін поскаржився на втому і задишку, проте прийняв рішення брати участь у запланованих заходах. Двійник на підстраховці", - повідомляє в Twitter кремлівський генерал-лейтенант, відомий під псевдонімом Віктор Михайлович.

Раніше цей військовий стверджував, що Путін страждає від серйозних проблем зі здоров'ям, тому він може не бути присутнім на зустрічі, або замість нього може бути навіть дублер.

Водночас російські чиновники заперечують, що Путін хворий.

Президент РФ зізнавався, що чиновники розглядали можливість використання двійників ще два роки тому, але ця ідея була відкинута.

За його словами, на початку 2000-х років, коли Росія постраждала від терористичних атак, йому порадили, щоб його місце на заходах, де глава держави може бути в небезпеці, займав двійник.