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Ці ліки дуже небезпечні для літніх людей: перевірте аптечку

Автор: Людмила Жукова

Дуже багато людей похилого віку приймають ліки, які потім призводять їх до смерті. До такого висновку прийшли вчені з США.

Про це повідомляє Супутник.Грузія.

Які препарати небезпечні

Найнебезпечнішими ліками для літніх людей, від яких їм краще відмовитися, вчені назвали погано виводяться з нирок препарати.

Дуже небезпечні для людей 60+ ліки проти діабету з тривалим періодом напіввиведення, які можуть викликати гіпоглікемію.

М'язові релаксанти, які мають седативну дію, викликають у деяких літніх людей запаморочення, нудоту, проноси або запори.

Бензодіазепіни також увійшли до списку небажаних ліків – вони викликають у людей похилого віку когнітивні порушення.

З обережністю людям у віці варто вживати антихолінергічні антигістамінні ліки.

Такі ліки можуть у пенсіонерів викликати когнітивні порушення, марення, затримку сечовипускання і запори.

Небезпечні для літніх людей калійзберігаючі діуретики, які можуть викликати порушення серцевої діяльності і аритмію при порушенні функції нирок.

Масло від запорів

Також протипоказано до вживання мінеральне масло для лікування запорів, бо в ньому міститься аспірин, а він призводить в деяких випадках до пневмонії.

Нагадаємо, що в Україні дозволили випробування ліків від COVID-19.

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