Ці ліки дуже небезпечні для літніх людей: перевірте аптечку

Дуже багато людей похилого віку приймають ліки, які потім призводять їх до смерті. До такого висновку прийшли вчені з США.
Про це повідомляє Супутник.Грузія.
Найнебезпечнішими ліками для літніх людей, від яких їм краще відмовитися, вчені назвали погано виводяться з нирок препарати.
Дуже небезпечні для людей 60+ ліки проти діабету з тривалим періодом напіввиведення, які можуть викликати гіпоглікемію.
М'язові релаксанти, які мають седативну дію, викликають у деяких літніх людей запаморочення, нудоту, проноси або запори.
Бензодіазепіни також увійшли до списку небажаних ліків – вони викликають у людей похилого віку когнітивні порушення.
З обережністю людям у віці варто вживати антихолінергічні антигістамінні ліки.
Такі ліки можуть у пенсіонерів викликати когнітивні порушення, марення, затримку сечовипускання і запори.
Небезпечні для літніх людей калійзберігаючі діуретики, які можуть викликати порушення серцевої діяльності і аритмію при порушенні функції нирок.
Також протипоказано до вживання мінеральне масло для лікування запорів, бо в ньому міститься аспірин, а він призводить в деяких випадках до пневмонії.
Нагадаємо, що в Україні дозволили випробування ліків від COVID-19.