RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Ліки купити нереально": MamaRika поскаржилася на європейську медицину

MamaRika поскаржилась на медицину (instagram.com/mamarika_official)
Автор: Тетяна Самарук

Співачка MamaRika разом з чоловіком та сином тимчасово перебуває за кордоном. Там вони усією родиною захворіли на коронавірус. Зараз співачка поскаржиться на медицину.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Зокрема, на час лікування MamaRika з родиною залишилася у Польщі, де зіткнулася з особливостями місцевої медицини.

За словами співачка, медицина там на зовсім іншому рівні.

"Піймати корону в Європі - це максимально не круто, тому що при всій повазі до європейців, поляків, яких я надзвичайно люблю і вдячна їм за все, що вони для нас роблять, медицина тут на іншому повністю рівні", - сказала вона.

MamaRika поскаржилась на медицину за кордоном (instagram.com/mamarika_official)

Також вона додала, що чекати на прийом до лікаря потрібно декілька місяців. Тому родині довелося звернутися до свого лікаря у Києві онлайн. До того ж з медикаментами у співачки вийшла проблема, адже для того, аби придбати ліки в аптеці у Європі, потрібно мати при собі рецепт.

"Щоб ви розуміли, ліки, які ми приймаємо, мені надсилала моя сестра з України, тому що тут їх купити нереально", - додала вона.

MamaRika поскаржилась на медицину за кордоном (instagram.com/mamarika_official)

Раніше співачка розповідала, чому відмовила чоловіка йти на фронт.

Також ми писали, що MamaRika різко звернулася до Тодоренко, яка мовчить про війну і засудила її.

Читайте РБК-Україна в Google News
MamaRika