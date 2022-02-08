Ліків від цього не існує: в МОЗ "рознесли" десятки противірусних препаратів від застуди та ГРВІ

Як поліпшити свій стан при застуді

Багато пийте. Вода, теплий чай допомагають послабити закладеність носа та запобігають зневодненню. Відпочивайте. Тіло має витрачати енергію на одужання. Стежте за якістю повітря в кімнаті - робіть регулярні провітрювання. Пом'якшити біль у горлі допоможуть ополіскування солоною водою, м'ятні льодяники чи охолоджувальний спреєм. Полегшуйте нежить. Промивайте ніс сольовим спреєм. Використовуйте судинозвужувальні засоби з дотриманням інструкції. Не терпіть біль, ломоту та гарячку. Полегшити стан допоможуть парацетамол або ібупрофен. Дотримуйтеся дозування в інструкції.

Якщо після кількох днів вам не стає краще або стає гірше - зверніться до свого лікаря.

І в жодному разі не приймайте при застуді та ГРВІ антибіотики. Вони недієві проти вірусів і можуть зашкодити.

Що таке ГРВІ та ГРЗ, застуда та грип

За словами доктора Комаровського, хворобу, пов'язана з порушенням роботи системи органів дихання називають ГРЗ (гострим респіраторним захворюванням). Такий термін використовується, коли лікар не знає, вірус або бактерія спровокувала хворобу.

Якщо інфекція точно вірусна, тоді її називають ГРВІ (гостра респіраторна вірусна інфекція).

Грип - це один з видів ГРВІ. Він проявляється такими симптомами: сухий кашель, біль в горлі, підвищення температури (зазвичай вище 38,3°С), озноб, головний біль, ломота в тілі, слабкість, закладеність носа, нежить.

А от застуда завжди пов'язана з переохолодженням (мокрі ноги, перебування на протязі). Але таке трапляється вкрай рідко. Найчастіше хвороби пов'язані саме з ГРВІ.